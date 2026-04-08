Când își încheie transmisia Realitatea Plus. CNA a stabilit momentul exact al închiderii postului de televiziune

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Postul de televiziune Realitatea Plus și-a pierdut licența în urma neplății celor 28 de amenzi din 2024. Cu toate că a încercat să le plătească acum, termenul a expirat de mult timp, iar Consiliul Național al Audiovizualului a luat decizia de a retrage licența postului de televiziune. Decizia a fost luată marți, 7 aprilie, iar vicepreședintele CNA a spus când se va închide postul.

CNA a retras licența Realitatea Plus. Când se închide postul

În ședința de marți, 7 aprilie 2026, membrii CNA au decis să retragă licența postului de televiziune Realitatea Plus, ca urmare a faptului că acesta nu și-a plătit amenzile.

Vicepreședintele CNA a explicat că nu există o oră anume la care postul se va închide, însă imediat ce postul va primi notificarea, trebuie să își închidă emisia. Acest lucru ar urma să se întâmple chiar în cursul zilei de astăzi, miercuri, 8 aprilie 2026.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis să suspende definitiv activitatea Realitatea Plus. Deși nu au dat o dată și o oră oficială, vicepreședintele CNA a spus că postul își va opri emisia imediat ce va primi notificarea de închidere, care trebuie să apară în cursul zilei de astăzi. Conform regulilor, Realitatea Plus ar trebui să închidă emisia imediat ce primește notificarea.

„Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea. Aici este o chestiune de procedură simplă și clară. De la momentul comunicării trebuie să își încheie emisia. Nu punem noi o oră, pentru că asta ar însemna că am putea să punem o oră într-un mod arbitrar, acum sau mai târziu. Deci este de la comunicare, așa cum este orice tip de decizie și în privința suspendării unei activități, de la comunicare, nu de la o oră pe care o poate stabili arbitrar cineva”, a transmis acesta.

Realitatea Plus ar putea să se închidă astăzi, 8 aprilie

Vicepreședintele CNA a explicat că este posibil ca postul să primească notificarea chiar în cursul zilei de astăzi. Decizia de suspendare a licenței se aplică și pentru postul de Radio Gold FM.

„Am discutat cu colegii de la juridic și lucrau încă de ieri la cele două decizii (n. red.: pentru Realitatea Plus și Gold FM) și cred că astăzi. Nu aș vrea să spun… Dar cred că astăzi, dar nu pot să vă dau un moment cert. Colegii de la juridic în momentul în care termină o comunică. Îi lăsăm să își facă treaba corect, așa cum și-au făcut-o și până acum, a mai adăugat vicepreședintele CNA.

Urmărește-ne pe Google News