Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

George, un băiat de 12 ani din Pitești, și-a pierdut viața pe 6 aprilie, căzând de la etajul 4 al unui bloc. Adolescentul locuia într-un apartament al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Pitești, de unde fugise cu o lună în urmă.

Drama lui George, băiatul de 12 ani care a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Pitești

George, băiatul de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc idn Pitești provenea dintre familie cu probleme. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au încercat fără succes să-l resusciteze, potrivit Libertatea.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical și cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată”, au transmis oficialii ISU Argeș.

George locuia într-un apartament administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și avea o poveste de viață marcată de traume profunde. Provenea dintr-o familie cu probleme grave, iar autoritățile interveniseră în luna ianuarie pentru a-l separa de mama sa, despre care se credea că a întreținut relații intime cu unul dintre copiii ei.

Tatăl și unul dintre frați, aflați în închisoare

Traumele și instabilitatea familială l-au urmărit constant. Tatăl băiatului și unul dintre frați se află în prezent în închisoare, iar George fusese mutat în apartamentul DGASPC în Pitești pe 9 martie. Cu toate acestea, doar o zi mai târziu, el a fugit din locuință, fiind găsit de poliție și readus în aceeași zi.

Poliția a deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele exacte ale tragediei, existând indicii că băiatul ar fi decis să își pună capăt zilelor. Această situație ridică semne de întrebare asupra sprijinului psihologic și emoțional acordat copiilor din sistemul de protecție.

George reprezintă o voce tăcută a multor copii care trec prin drame similare, iar acest caz subliniază necesitatea unor măsuri mai eficiente pentru protejarea celor vulnerabili.

Telverde Antisuicid

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situații de criză suicidară puteți contacta Alianța Română de Prevenție a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la [email protected].

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News