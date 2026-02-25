Părinții cu doi copii, scutiți de la plata impozitului pe venit
Proiectul, care vizează 1,2 milioane de contribuabili activi, urmărește să transforma povara financiară a creșterii copiilor, într-un beneficiu lunar.
Pentru a beneficia de această scutire, părinții trebuie să aibă venituri din salarii și un venit anual brut de maximum 150.000 de lei, echivalentul unui salariu lunar brut de 12.500 lei, notează TVR Info.
Astfel, cei care doresc să fie scutiți de plata impozitului pe venit vor depune o declarație pe proprie răspundere și documentele care atestă întreținerea a cel puțin doi copii.
Din punct de vedere economic, impactul este semnificativ. Conform estimărilor pentru salariul mediu brut prognozat în 2026 (8.500 de lei), baza impozabilă după contribuții ajunge la 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10%, adică 552,5 lei, este reținut de stat.
Dacă legea va fi adoptată, acești bani vor rămâne în bugetul familiei, ceea ce se traduce prin economii anuale de peste 13.000 de lei pentru două salarii eligibile – echivalentul unui al 13-lea salariu.
Inițiatorii proiectului estimează un impact bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei anual, dar susțin că această sumă se va întoarce în economie prin consum. În plus, măsura ar putea descuraja munca la negru și încuraja angajările legale, oferindu-le părinților motive clare să rămână în sistemul oficial de muncă.
Pe lângă beneficiile economice directe, această inițiativă are și un scop social important. Dacă va trece de Camera Deputaților, proiectul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice instrumente de stimulare a natalității din România ultimelor decenii, sprijinind familiile și încurajând creșterea demografică.
