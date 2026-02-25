  MENIU  
Persoanele aflate în Registrul agresorilor sexuali nu mai au voie să se angajeze în școli, spitale sau centre de educație fizică și sport. Ce spune legea

Persoanele aflate în Registrul agresorilor sexuali nu mai au voie să se angajeze în școli, spitale sau centre de educație fizică și sport. Ce spune legea

Amelia Matei
.

Agresorii care se află înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor au interdicția de a se angaja în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport.

Proiect de lege: agresorii sexuali nu au voie în școli, spitale sau centre de îngrijire ori sport

Persoanele care apar în registrul național al celor care au comis infracțiuni sexuale, fapte de exploatare sau infracțiuni împotriva minorilor nu au voie să lucreze sau să facă voluntariat în:

  • școli și alte instituții de învățământ
  • spitale și alte unități din sănătate
  • servicii de protecție socială
  • domeniul sportului și educației fizice
  • orice instituție, publică sau privată, unde ar avea contact direct cu copii, vârstnici, persoane cu dizabilități sau alte persoane vulnerabile
  • orice activitate care implică examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane

Conform proiectului de lege, aceste instituții și entități publice sau private vor avea de acum obligația de a solicita persoanelor pe care le angajează certificatul de integritate comportamentală.

Până acum, legea presupunea că orice instituție are dreptul să ceară un astfel de certificat, la fel ca în cazul unui cazier, însă nu prevedea clar obligativitatea unui astfel de certificat. 

Mai mult, legea prevedea că instituțiile publice, instituțiile de învățământ, sănătate sau protecție sociale și orice entatite care presupune contactul cu copii, persoane vulnerabile sau persoane în vârstă „pot obține copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv în  baza consimțământului persoanei interesate și a unei cereri care conține datele cu caracter personal și care se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau Inspectoratului General al Poliției Române, în cazul persoanelor născute în străinătate”. 

Acum, proiectul de lege prevede obligația acestor instituții de a verifica și cere acest certificat înainte de a angaja o persoană într-un astfel de post.

„Persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor le este interzis să încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi cu entităţile publice sau private din sistemul de învăţământ, sănătate, protecţie socială, educaţie fizică şi sport, precum şi cu orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane. În acest sens, aceste instituţii şi entităţi publice şi private au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”, se arată în proiectul de lege.

Citește și: Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate. „Ceva cu adevărat oribil!”

Dacă persoana este cetățean străin sau fără cetățenie, i se va cere cazierul judiciar sau alt document care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre aceste infracțiuni.

Mai mult, responsabilii din instituții publice și private care nu solicită potențialilor angajați sau voluntari să prezinte certificatul de integritate comportamentală vor fi pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional.

Cum se obține certificatul de integritate comportamentală

Persoanele care trebuie să prezinte un certificat de integritate comportamentală trebuie să depună o cerere tip, cu datele complete de stare civilă și motivate, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar.

Mai mult, persoanele vor putea solicita la ghișeu cererea în format fizic. Pentru a obține certificatul, ai nevoie de act de identitate în original, în termen de valabilitate sau pașaportul.

Citește și: Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, profesorul Alexandru Toader, acuzat de două studente că le-ar fi făcut avansuri sexuale. Mărturiile victimelor

Certificatul se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării. Nu se percepe nicio taxă.

Urmărește-ne pe Google News

