Persoanele aflate în Registrul agresorilor sexuali nu mai au voie să se angajeze în școli, spitale sau centre de educație fizică și sport. Ce spune legea

Agresorii care se află înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor au interdicția de a se angaja în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport.
Mai mult, legea prevedea că instituțiile publice, instituțiile de învățământ, sănătate sau protecție sociale și orice entatite care presupune contactul cu copii, persoane vulnerabile sau persoane în vârstă „pot obține copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv în baza consimțământului persoanei interesate și a unei cereri care conține datele cu caracter personal și care se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau Inspectoratului General al Poliției Române, în cazul persoanelor născute în străinătate”.
Acum, proiectul de lege prevede obligația acestor instituții de a verifica și cere acest certificat înainte de a angaja o persoană într-un astfel de post.
„Persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor le este interzis să încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi cu entităţile publice sau private din sistemul de învăţământ, sănătate, protecţie socială, educaţie fizică şi sport, precum şi cu orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane. În acest sens, aceste instituţii şi entităţi publice şi private au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”, se arată în proiectul de lege.
Dacă persoana este cetățean străin sau fără cetățenie, i se va cere cazierul judiciar sau alt document care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre aceste infracțiuni.
Mai mult, responsabilii din instituții publice și private care nu solicită potențialilor angajați sau voluntari să prezinte certificatul de integritate comportamentală vor fi pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional.
Cum se obține certificatul de integritate comportamentală
Persoanele care trebuie să prezinte un certificat de integritate comportamentală trebuie să depună o cerere tip, cu datele complete de stare civilă și motivate, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar.
Mai mult, persoanele vor putea solicita la ghișeu cererea în format fizic. Pentru a obține certificatul, ai nevoie de act de identitate în original, în termen de valabilitate sau pașaportul.