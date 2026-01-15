Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate. „Ceva cu adevărat oribil!”

Julio Iglesias (82 de ani) se confruntă cu una dintre cele mai serioase controverse din cariera sa, după ce două foste angajate au depus plângeri oficiale în care îl acuză de agresiune sexuală. Cazul, dezvăluit în urma unei investigații jurnalistice ample, ridică întrebări despre condițiile de lucru din reședințele artistului și despre comportamentul acestuia față de personalul său.

Investigația care a scos la iveală acuzațiile

Acuzațiile au fost făcute publice după o investigație de trei ani realizată de publicația spaniolă elDiario.es și de rețeaua Univision Noticias. Jurnaliștii au intervievat 15 foști angajați ai cântărețului, care au descris un mediu de lucru tensionat, izolat și puternic controlat. Două dintre femei au relatat episoade de agresiune sexuală care ar fi avut loc în 2021, în vilele lui Iglesias din Republica Dominicană și Bahamas.

Cele două femei au depus ulterior o plângere la Audiencia Nacional, cea mai înaltă instanță penală din Spania, acuzându-l pe artist de agresiune sexuală și trafic de persoane, potrivit aceleiași surse.

„Cele două femei care au reclamat agresiuni sexuale au fost audiate în mod repetat timp de peste un an, iar relatările lor au rămas consecvente. Declaraţiile sunt susţinute de dovezi documentare ample, precum fotografii, registre de apeluri, mesaje WhatsApp, vize, rapoarte medicale şi alte documente”, arată sursa citată.

Umbrele abuzului din spatele ușilor închise

O femeie care folosește numele fictiv Rebecca, pentru a-și proteja identitatea, a povestit că Iglesias, în vârstă de 77 de ani la momentul respectiv, o chema adesea în camera lui după terminarea programului.

„M-a folosit aproape în fiecare noapte”, a relatat aceasta pentru elDiario.es și Univision Noticias.

Ea susține că episoadele de agresiune se desfășurau frecvent în fața unei alte membre a personalului, o superioară directă, care ar fi participat la unele dintre situații.

O a doua femeie, prezentată sub numele de Laura, le-a spus jurnaliștilor că Iglesias ar fi sărutat-o pe gură și i-ar fi atins sânii fără acordul ei și în ciuda opoziției sale.

Ambele au descris un mediu profesional dominat de tensiune și control excesiv, afirmând că artistul ar fi creat un climat în care „normaliza abuzul”. Rebecca a adăugat: „Acea casă ar trebui să se numească mica casă a terorii, pentru că este un coşmar, ceva cu adevărat oribil”.

Reacțiile celor implicați

Jurnaliștii au încercat în repetate rânduri să obțină un punct de vedere din partea lui Julio Iglesias sau a avocatului său, însă nu au primit niciun răspuns, conform informațiilor publicate de elDiario.es și Univision.

O fostă supervizoare, identificată de una dintre reclamante ca fiind prezentă în unele dintre episoadele descrise, a respins acuzațiile și a declarat pentru elDiario.es că are „admirație și respect” pentru artist, pe care îl consideră „un gentleman” și „respectuos cu toate femeile”.

Reacții politice și sociale

Ministra spaniolă a muncii, Yolanda Díaz, a calificat mărturiile femeilor drept „înfiorătoare”, afirmând că acestea descriu „agresiuni sexuale și o situație de sclavie”, într-o declarație publică preluată de presa spaniolă.

În contrast, Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid, a apărat reputația artistului și a respins solicitările ca distincțiile acordate lui Iglesias să fie retrase. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ayuso a afirmat că administrația sa „nu va contribui la discreditarea artiștilor”.

Ce urmează în acest caz

Plângerea depusă la Audiencia Nacional deschide posibilitatea unei anchete judiciare formale. Deocamdată, Julio Iglesias nu a emis nicio declarație publică referitoare la acuzații, iar avocații săi nu au răspuns solicitărilor presei.

Cazul continuă să atragă atenția opiniei publice internaționale, atât datorită gravității acuzațiilor, cât și notorietății artistului, unul dintre cei mai vânduți cântăreți din istorie.

