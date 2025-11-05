Laura Andreșan a dezvăluit că a trecut printr-un abuz sexual în copilărie, provocat chiar de unchiul său. Cum și-a găsit drumul spre vindecare

Laura Andreșan a fost un personaj controversat în România. Ea a pozat goală și a făcut topul bărbaților celebri cu care a avut relații intime. A ajuns rapid în atenția publicului drept una dintre femeile nonconformiste, așa că a profitat de această reputație și a început să învețe tinerii despre tot felul de subiecte care pe atunci erau considerate tabu, inclusiv boli cu transmitere sexuală și sarcini nedorite. Ea a dispărut din spațiul public pentru o vreme, timp în care s-a regăsit și a parcurs drumul dificil al vindecării. Acum, ea a dezvăluit că a trecut printr-un abuz sexual în copilărie, lucru care a marcat-o profund.
Laura Andreșan este cunoscută drept „profa de sex” de publicul larg. După ce a pozat goală de mai multe ori, ea s-a axat pe a îi învăța pe tineri o mulțime de lucruri legate de relațiile intime. La vremea aceea, multe dintre aceste discuții și informații erau greu de găsit, fiind subiecte tabu.
Laura a vorbit despre boli cu transmitere sexuală, metode de contracepție, sarcini nedorite și alte lucruri importante legate de subiect. Ea s-a retras din spațiul public odată ce a început relația cu celebrul cântăreț Grasu XXL.
A decis să își croiască un nou drum și a ales să urmeze cursurile facultății de Psihologie. Laura Andreșan și Grasu XXL au avut o relație timp de 12 ani, până în 2020 când au anunțat că s-au despărțit amiabil. Cei doi au împreună o fetiță și au spus că vor rămâne implicați în creșterea fetiței lor.
După ce a terminat facultatea, Laura Andreșan s-a mutat din București în Brașov și a început să profeseze ca psiholog. Ea a scris și o carte pe nume „Vindecare. Întrebări din Tărâmul Interzis”.
Laura Andreșan a dezvăluit că a fost abuzată sexual în copilărie de propriul unchi.
„Am ales să lucrez mai profund și aproape exclusiv cu visele după 13 ani de analiză personală, formare în psihoterapie și o licență în psihologie. Totul a început în 2012, în primul an de facultate, când am citit Interpretarea viselor de Freud. A fost cartea care mi-a deschis sufletul către psihanaliză.
În toată acestă vreme, visele au fost pentru mine un sprijin esențial în descoperirea traumelor disociate din copilărie. Am trăit un abuz sexual din partea unchiului meu, experiență care m-a forțat să mă fragmentez interior. Fără vise, fără acele entități care îmi apăreau în coșmaruri, nu aș fi ajuns la adevărul dureros, dar eliberator”, a spus Laura Andreșan în carte.
