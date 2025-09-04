Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta „profă de sex” este complet schimbată

Laura Andreșan s-a retras din showbiz în urmă cu 16 ani, iar de atunci viața ei a cunoscut o transformare profundă și neașteptată. De la imaginea provocatoare care domina tabloidele și emisiunile TV, Laura a ales să se desprindă complet de trecutul mediatic și să-și construiască o identitate nouă, centrată pe introspecție, maternitate și vocație.

Astăzi, nu mai este „Profa de Sex”, ci o femeie matură, cu o voce interioară puternică, care își dedică energia sprijinirii altor femei prin psihologie și scris.

O despărțire de trecutul mediatic

Într-o lume în care imaginea publică pare să definească destinul unei persoane, Laura Andreșan este exemplul viu al unei transformări radicale și autentice. Cunoscută în anii 2000 drept „Profa de Sex”, o figură controversată și omniprezentă în tabloide, Laura a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să-și construiască o viață profund diferită, ghidată de introspecție, maternitate și vocație.

După ce a fost intens mediatizată pentru aparițiile sale provocatoare și pentru rolul din videoclipul „Muntele Venus”, Laura Andreșan a decis să pună punct unei perioade tumultoase din viața sa. A renunțat la expunerea publică și la imaginea construită în jurul sexualității, alegând să urmeze o cale mai profundă și mai personală. A absolvit Facultatea de Psihologie, iar această alegere avea să devină fundamentul unei noi identități.

Viața personală: între iubire, maternitate și regăsire

În 2008, Laura s-a cuplat cu artistul Grasu XXL, iar în 2019 a devenit mamă, aducând pe lume o fetiță. Deși relația lor s-a încheiat între timp, maternitatea a fost un punct de cotitură în viața ei. A descoperit o nouă dimensiune a feminității și a început să se dedice sprijinirii altor femei aflate în căutarea echilibrului interior. Astăzi, Laura este psiholog specializat în lucrul cu mamele și femeile, oferind sprijin emoțional și ghidare în procesul de vindecare și dezvoltare personală.

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, declara Laura într-un interviu mai vechi.

Psihologia visului: o cale spre sine

Transformarea Laurei nu este doar profesională, ci și vizuală. A renunțat la părul blond platinat și la ținutele provocatoare, adoptând un stil sobru, elegant și discret. Pe rețelele sociale, unde este cunoscută sub numele zânadinmunți, împărtășește gânduri profunde despre viață, moarte, vis și renaștere. Scrierile sale sunt impregnate de o sensibilitate aparte, reflectând o femeie care a învățat să se iubească, să se ierte și să se accepte.

Una dintre direcțiile în care Laura Andreșan și-a concentrat activitatea este terapia prin vis. În postările sale recente, vorbește despre vis ca despre o poartă către cele mai intime straturi ale ființei. Organizează grupuri terapeutice dedicate explorării viselor, considerând că acestea sunt mesaje ale sufletului, indicii despre cine suntem și ce avem nevoie pentru a trăi cu sens. Pentru Laura, visul nu este doar un fenomen nocturn, ci o cale de transformare și reconectare cu sinele autentic.

