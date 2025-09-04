  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta „profă de sex” este complet schimbată

Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta „profă de sex” este complet schimbată

Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta „profă de sex” este complet schimbată
Raluca Vițu
.

Laura Andreșan s-a retras din showbiz în urmă cu 16 ani, iar de atunci viața ei a cunoscut o transformare profundă și neașteptată. De la imaginea provocatoare care domina tabloidele și emisiunile TV, Laura a ales să se desprindă complet de trecutul mediatic și să-și construiască o identitate nouă, centrată pe introspecție, maternitate și vocație.

Astăzi, nu mai este „Profa de Sex”, ci o femeie matură, cu o voce interioară puternică, care își dedică energia sprijinirii altor femei prin psihologie și scris.

O despărțire de trecutul mediatic

Într-o lume în care imaginea publică pare să definească destinul unei persoane, Laura Andreșan este exemplul viu al unei transformări radicale și autentice. Cunoscută în anii 2000 drept „Profa de Sex”, o figură controversată și omniprezentă în tabloide, Laura a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să-și construiască o viață profund diferită, ghidată de introspecție, maternitate și vocație.

După ce a fost intens mediatizată pentru aparițiile sale provocatoare și pentru rolul din videoclipul „Muntele Venus”, Laura Andreșan a decis să pună punct unei perioade tumultoase din viața sa. A renunțat la expunerea publică și la imaginea construită în jurul sexualității, alegând să urmeze o cale mai profundă și mai personală. A absolvit Facultatea de Psihologie, iar această alegere avea să devină fundamentul unei noi identități.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

Viața personală: între iubire, maternitate și regăsire

În 2008, Laura s-a cuplat cu artistul Grasu XXL, iar în 2019 a devenit mamă, aducând pe lume o fetiță. Deși relația lor s-a încheiat între timp, maternitatea a fost un punct de cotitură în viața ei. A descoperit o nouă dimensiune a feminității și a început să se dedice sprijinirii altor femei aflate în căutarea echilibrului interior. Astăzi, Laura este psiholog specializat în lucrul cu mamele și femeile, oferind sprijin emoțional și ghidare în procesul de vindecare și dezvoltare personală.

Laura andresanIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, declara Laura într-un interviu mai vechi.

Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: S-a aflat! De ce s-au despărțit Laura Andreșan și Grasu XXL, după o relație de 12 ani și un copil

Citeşte şi: Laura Andreșan și Grasu XXL aveau de mult probleme în căsnicie. Ce se întâmpla de la o vreme între ei

Citeşte şi: Grasu XXL, pus la dietă de Laura Andreșan: „Am două luni de când nu am mai mâncat shaorma”

Psihologia visului: o cale spre sine

Transformarea Laurei nu este doar profesională, ci și vizuală. A renunțat la părul blond platinat și la ținutele provocatoare, adoptând un stil sobru, elegant și discret. Pe rețelele sociale, unde este cunoscută sub numele zânadinmunți, împărtășește gânduri profunde despre viață, moarte, vis și renaștere. Scrierile sale sunt impregnate de o sensibilitate aparte, reflectând o femeie care a învățat să se iubească, să se ierte și să se accepte.

Una dintre direcțiile în care Laura Andreșan și-a concentrat activitatea este terapia prin vis. În postările sale recente, vorbește despre vis ca despre o poartă către cele mai intime straturi ale ființei. Organizează grupuri terapeutice dedicate explorării viselor, considerând că acestea sunt mesaje ale sufletului, indicii despre cine suntem și ce avem nevoie pentru a trăi cu sens. Pentru Laura, visul nu este doar un fenomen nocturn, ci o cale de transformare și reconectare cu sinele autentic.

Foto – Instagram / arhivă

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Fanatik
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
GSP.ro
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Giorgio Armani a murit. Celebrul designer vestimentar avea 91 de ani
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Tortul monstruos pe care l-a avut fiica lui Salam la ziua ei. Nu ai mai văzut așa ceva: Ce caută Nicolae Guță pe masă? Numai mie mi se pare înfiorător?

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
DailyBusiness.ro
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
A1.ro
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Ioana Tufaru a fost la un pas de moarte. Fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de Ionuț, soțul ei, și fiul lor
Ioana Tufaru a fost la un pas de moarte. Fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de Ionuț, soțul ei, și fiul lor
Observator News
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton