Influencerița Kristy Scott a depus actele de divorț de soțul ei, Desmond Scott, după 15 ani de relație, dintre care 11 de căsnicie, și doi copii împreună.

Kristy Scott susține că Desmond Scott ar fi înșelat-o în cererea de divorț pe care a înaintat-o pe 30 decembrie, potrivit TMZ.com.

Kristy și Desmond Scott s-au căsătorit în 2014 și au doi băieți împreună, Vance și Westin. Sâmbătă, 10 ianuarie, Desmond a vorbit deschis despre despărțirea de Kristy, într-un mesaj publicat la Instagram Stories.

„Vreau să încep prin a-mi cere scuze față de Kristy, familia noastră și toți cei care au fost afectați de atenția publică din jurul acestei situații”, a început Desmond.

„Știu că această veste este dezamăgitoare pentru mulți și îmi pare sincer rău pentru durerea pe care a provocat-o. Kristy este mama copiilor mei și acest lucru va fi întotdeauna pe primul loc. Rămân pe deplin dedicat obiectivului de a fi un părinte implicat activ, prezent și iubitor pentru băieții noștri, așa cum am fost întotdeauna”, a continuat el.

Desmond Scott a recunoscut că și-a înșelat soția

Desmond a scris apoi că el și Kristy „s-au confruntat cu provocări și au depus eforturi pentru a le depăși”. Tot el a recunoscut că după ce Kristy i-a spus că „vrea să se separe” la sfârșitul anului 2025, „a făcut alegeri de care nu este mândru”.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru acele acțiuni, i-am spus asta direct, și în cele din urmă am decis să divorțăm”, a concluzionat Desmond. „Vă rog să ne respectați intimitatea și să ne arătați compasiune în timp ce trecem prin acest capitol dificil al vieții noastre. Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul anilor. Sunt recunoscător pentru acest sprijin.”

Atât Kristy, cât și Desmond au un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, unde au împărtășit în ultimii ani videoclipuri din viața lor de zi cu zi. Kristy are 16,9 milioane de urmăritori pe TikTok și 9,5 milioane pe Instagram, în timp ce contul de TikTok al lui Desmond este urmărit de 1,5 milioane de persoane, iar contul său de Instagram are 1,8 milioane de urmăritori.

În 2024, Kristy și Desmond au sărbătorit 10 ani de căsătorie cu o petrecere fastuoasă. La acea vreme, cuplul a declarat pentru People.com că erau „cei mai buni prieteni” încă din adolescență. Au adăugat că „se concentrează pe a se distra cu adevărat, a râde constant, a păstra lucrurile ușoare și spontane și a găsi umor în viața de zi cu zi”.

