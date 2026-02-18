Curtea Constituțională a decis că proiectul pensiilor speciale este constituțional. Reacția Guvernului condus de Ilie Bolojan

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri, 18 februarie, că legea pensiilor speciale este constituțională.

Curtea Constituțională a României a decis că proiectul pensiilor speciale este constituțional

Judecătorii CCR au decis că al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în urmă cu două luni, este constituțional.

Potrivit Libertatea, decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

Astfel, magistrații se vor pensiona la 65 de ani și nu la 48 ca în prezent. De asemenea, aceștia vor avea pensia maxim 70% din ultimul salariu net, spre deosebire de 80% din ultimul salariu brut cum este în prezent.

De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani.

Ce prevede proiectul pensiilor speciale ale magistraților

Primul proiect al Guvernului a fost respins de CCRpentru că nu avea avizul Csm, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a făcut o sesizare.

Cel de-al doilea proiect a fost asumat de Executiv în Parlament pe data de 2 decembrie 2025, moment în care Guvernul condus de Ilie Boloja na decis ca magistrații să se pensioneze la 65 de ani, cu maximum 70% din ultimul salariu net.

„Cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă”, scria în document.

„În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani”, mai scrie în document.

Până acum, CCR a amânat de 5 ori verdictul. Două amânări au fost cauzate de faptul că cei 4 judecători numiți de PSD au boicotat ședințele. De asemenea, Curtea de Apel București a amânat de 3 ori decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, acesta fiind un alt motiv pentru care Curtea Constituțională nu s-a putut pronunța.

Reacția Guvernului după decizia Curții Constituționale

După ce Curtea Constituțională a hotărât că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților este constituțional, Guvernul României a transmis un mesaj.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, a transmis Executivul.

De asemenea, Guvernul anunță că va face demersurile necesare pentru recuperarea banilor din PNRR aferenți acestei reforme. Potrivit ministrului Investițiilor și proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, este vorba de suma de 231 milioane euro.

