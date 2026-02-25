Home > Știri > Ce este ETA, viza de călătorie în Marea Britanie, obligatorie de astăzi. Cât costă și cum se obține
Ce este ETA, viza de călătorie în Marea Britanie, obligatorie de astăzi. Cât costă și cum se obține
Românii care vor să ajungă în Marea Britanie trebuie să știe că au nevoie neapărat de o viză electronică (ETA). Aceasta se obține ușor, însă trebuie plătită și are o valabilitate de doi ani. Iată tot ce trebuie să știi ETA, viza de călătorie obligatorie pentru UK.
ETA (Electronic travel authorisation/ autorizație de călătorie electronică, n.red) este documentul care îți permite să intri în Marea Britanie ca turist, pentru a își vizita familia sau alte motive, pentru o durată de șase luni. Cu toate acestea, turiștii trebuie să știe că o astfel vizită nu îți garantează intrarea în Marea Britanie.
După câteva luni de toleranță, autoritățile de la Londra au încheiat oficial perioada de tranziție: fără o ETA valabilă, îmbarcarea va fi refuzată.
Viza de călătorie este obligatorie începând cu 25 februarie 2026. ETA (Autorizație Electronică de Călătorie) face parte din strategia guvernului britanic de modernizare și securizare a frontierelor.
Acea perioadă se încheie astăzi, pe 25 februarie 2026. De acum înainte, cetățenii străini care sunt scutiți de viză pentru Marea Britanie, dar nu au o ETA aprobată, nu vor putea urca la bordul unui avion, tren sau feribot cu destinația Regatul Unit.
Guvernul britanic afirmă că măsura are scopul de a crea „un sistem de imigrație digital, mai simplu, mai rapid și mai sigur” pentru milioanele de persoane care trec anual frontiera Regatului Unit.
„Schema ETA este o parte esențială a eforturilor noastre de consolidare a securității la frontieră, contribuind la furnizarea unui serviciu mai eficient și mai modern, atât pentru vizitatori, cât și pentru publicul britanic”, a declarat ministrul pentru imigrație și cetățenie, Mike Tapp.
El îi îndeamnă pe cei care doresc să călătorească în Regatul Unit să se asigure că îndeplinesc toate condițiile și că au autorizația necesară, pentru a evita problemele la plecare.
Ce este ETA – autorizația digitală de călătorie
ETA este o autorizație digitală de călătorie în Regatul Unit.
Nu este o viză, nu este o taxă de intrare și nu garantează accesul în țară. Ea permite doar călătoria către Regatul Unit pentru cetățenii scutiți de viză pentru șederi scurte (până la șase luni) sau pentru cei care nu dețin deja un statut de imigrare în Regatul Unit.
ETA este valabilă doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului, dacă acesta expiră mai devreme. Permite mai multe vizite, fiecare de până la șase luni.
Cât costă
Taxa actuală este de 16 lire sterline. Guvernul britanic precizează însă că, la fel ca în cazul altor taxe administrative, suma poate fi revizuită, fiind luată în calcul o majorare la 20 de lire în viitor.
Cum se obține viza pentru UK
Procedura este concepută pentru a fi simplă și rapidă. Cea mai directă metodă este prin aplicația oficială „UK ETA”, disponibilă în Google Play și App Store. Persoanele care nu au smartphone pot aplica prin site-ul oficial GOV.UK.
Majoritatea solicitanților primesc un răspuns automat în câteva minute. Totuși, autoritățile recomandă depunerea cererii cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare, deoarece unele solicitări pot necesita verificări suplimentare.
Pentru a obține o ETA, solicitantul trebuie să:
scaneze sau să încarce o copie a pașaportului
furnizeze o fotografie digitală care respectă cerințele oficiale
răspundă la o serie de întrebări privind eligibilitatea pentru călătorie și eventuale antecedente penale
furnizeze date de contact
plătească taxa aferentă cererii
Este obligatoriu ca persoana să călătorească folosind același pașaport cu care a făcut solicitarea.
Călătorii pot verifica valabilitatea autorizației prin serviciul „Check My ETA” disponibil pe site-ul GOV.UK.
Reține! Aplică cu măcar trei zile înainte de călătorie. Ai grijă ca fotografia făcută pașaportului să fie clară, la fel și selfie-ul pe care îl încarci în aplicație și pe site. Ai grijă să ai acces la adresa de email introdusă, pentru că va trebui să introduci un cod în aplicație sau pe site.
Când ai nevoie de ETA
Românii vor avea nevoie de această Autorizație Electronică de Călătorie în cazul acestor situații:
Vacanțe în UK
Vizite la rude sau prieteni
Întâlniri de afaceri
Studii pe perioade scurte (până în 6 luni)
Escale pe teritoriul Mării Britanii
Când nu ai nevoie de ETA
Românii care fac parte din aceste categorii nu au nevoie de o autorizație de călătorie în UK, conform Ministerului Afacerilor Externe:
Cei care au statut de rezident settled sau pre-settled prin schema EU Settlement Scheme
Diplomații străini acreditați în UK
Cetățenii români care au vize de studii, muncă, etc pentru UK