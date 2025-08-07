Trei sortimente de ciocolată Dubai, retrase de pe piață, în Marea Britanie. Prezintă riscuri mortale

O alertă a fost emisă în Marea Britanie, după ce au fost descoperite trei sortimente de ciocolată Dubai neconforme, acestea fiind retrase de urgență de la vânzare. Produsele conțin alergeni ce nu sunt menționați pe etichetă.

Trei sortimente de Ciocolată Dubai, retrase de la vânzare, în Marea Britanie

Autoritățile din Marea Britanie au emis o alertă de tip „do not eat” (n.r. nu consumați) pentru trei sortimente de ciocolată Dubai, care conțin alune, migdale, caju și nuci, ingrediente ce nu sunt menționate pe ambalaj, notează Daily Mail.

Sortimentele afectate și retrase de la vânzare sunt:

Nrosis Schokolade Love of Dubai

Fix it Dubai Kunafa Chocolate – 50g

Le Damas Dubai Chocolate Kunafa and Pistachio – 200g

Alerta vizează toate loturile și toate datele de expirare. Aceste produse erau vândute în magazine independente și online, fără etichete clare în limba engleză și fără avertismente vizibile privind alergenii.

Autoritățile cer ajutorul consumatorilor

Agenția pentru Siguranța Alimentelor din Regatul Unit (FSA) a cerut retailerilor să oprească imediat vânzarea produselor și să le retragă de pe rafturi, mai ales că distribuitorul acestor dulciuri, Black Sea Trading Ltd nu poate fi contactat.

De asemenea autoritățile îndeamnă consumatorii care au achiziționat unul din cele trei sortimente să le arunce, mai ales dacă au alergii la arahide sau alte tipuri de nuci. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să raporteze magazinul de unde le-au achiziționat către autoritățile locale de protecție a consumatorului.

„Aceste produse conțin arahide și alte tipuri de nuci, migdale și caju, care nu sunt menționate pe etichetă, ceea ce le face un risc major pentru oricine are alergie”, a transmis FSA.

Nucile pot provoca anafilaxie, o reacție alergică gravă care poate duce la umflarea gâtului, pierderea cunoștinței sau chiar deces, uneori în doar câteva minute de la ingerare.

Deși unele supermarketuri mari din Marea Britanie au lansat versiuni proprii, conforme cu legislația alimentară, multe dintre sortimentele care circulă online sau în magazine mici sunt importuri nereglementate.

Oricine a mâncat unul dintre sortimentele de ciocolată retrase și prezintă simptome precum umflături, erupții, dificultăți de respirație sau amețeală este îndemnat să solicite ajutor medical de urgență.

