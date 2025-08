Cine este Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. La scurt timp după ce a fost anunțat decesul fostului președinte, un bărbat a luat prin surprindere întreaga lume când a apărut în fața spitalului SRI, unde a desfăcut o șampanie. Acesta era activistul Marian Ceaușescu, cunoscut pentru protestele sale.

Marian Ceaușescu a deschis șampania, după moartea lui Ion Iliescu

La puțin timp după ce autoritățile au anunțat că Ion Iliescu a încetat din viață, Marian Ceaușescu, un cunoscut protestatar și activist, s-a prezentat în fața Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde a deschis o șampanie.

Aceasta este a doua oară când protestatarul se înfățișează la spitalul SRI. Bărbatul a mai mers acolo pe data de 10 iunie, la o zi după ce fostul președinte a fost internat, deghizat în „moartea cu coasa”. Îmbrăcat în negru, purtând o mască pe față și cu o coasă în mână, Marian Ceaușescu s-a plimbat atunci prin fața spitalului.

„Am venit degeaba. Iliescu nu se ține de cuvânt. A câta oară vă păcălește Iliescu? Nu ești de cuvânt, Ilici! Nu mai vin după tine, mă duc după altul!”, a strigat la momentul respectiv protestatarul, potrivit Cancan.

Cine este Marian Ceaușescu

Pe numele său adevărat Marian Moroșanu, bărbatul este un revoluționar din 1989, ce a fost apoi bătut cu brutalitate în timpul mineriadei din 1990. În cadrul unui interviu acordat Libertatea în 2024, Marian Ceaușescu a povestit cum a fost reținut și bătut de polițiști, torturat de mineri și apoi deținut ilegal de autorități pentru „subminarea puterii de stat” în legătură cu „Golaniada” din vara anului 1990.

Și în prezent Marian Ceaușescu continuă să protesteze, însă în mediul online. Mulți îl recunosc pentru faptul că îi așteaptă pe politicienii implicați în dosare penale la intrare la DNA sau pe treptele instanțelor, unde le cere acestora socoteală înaintea magistraților.

Dar povestea lui a început în urmă cu 35 de ani, odată cu protestele din Piața Universității.

„Înainte de 13 iunie 1990, atunci când au intervenit brutal forțele de ordine ca să elibereze Piața Universității, a fost o întâlnire la Scroviștea, unde Ion Iliescu (președinte – n.r.), Petre Roman (premier – n.r.), Gelu Voican Voiculescu (prim-vicepremier), gen. Mihai Chițac și gen. Corneliu Diamandescu au luat decizia de a pune punct acelei „Golaniade” – cum s-a numit – care a durat 52 de zile. De ce eram noi acolo și ce doream? Eu, abia ieșisem din Revoluție, fusesem participant activ la „Simfonia Gloanțelor”, cum o numesc eu. Atunci am fost bătut, hăituit și împușcat în picior. Spun „Simfonia Gloanțelor”, pentru că atunci auzeai doar șuieratul gloanțelor, apoi o tăcere asurzitoare. În 22 decembrie 1989 am fost în stradă, nu am cedat, am fost acela care a intrat în printre primii în CC (Comitetul Central, actualul sediu al MAI – n.r.), poate chiar primul”, a povestit Marian Ceaușescu.

„După aceea a venit anul 1990 și, știind cine e Ion Iliescu și aflând că de fapt a venit la putere eșalonul 2 (al regimului comunist – n.r.) în locul eșalonului 1, s-a format Piața Universității, unde veneau foarte mulți români: bucureșteni, oameni din țară, cu gândul și cu sufletul la idealurile Revoluției. Erau oamenii care nu mai suportau comunismul și care și-au dat seama că Ion Iliescu este tot un rău al comunismului. El urmărea schimbarea unui singur om, dar voia ca sistemul să rămână. În Piața Universității se scandau sloganuri, era muzică, veneau vedete să vorbească acolo, chiar și străini – atunci când s-a deschis Balconul. Și Iliescu era supărat, dacă mai țineți minte. A zis: „Ce? Cum adică o mână de Golani să-mi pună sula în coaste?!”. Noi eram o sulă în coaste, cum am rămas apoi eu pentru politicienii corupți”, a mai spus protestatarul.

Cum a primit porecla „Ceaușescu”

Marian Moroșanu se afla în Piața Universității alături de câțiva colegi în momentul în care polițiștii au intervenit în forță. Tot ei au fost cei care l-au poreclit „Ceaușescu”.

„La ora 3.30 dimineața au venit primii milițieni, care își schimbaseră numele în polițiști. Au venit polițiștii, inclusiv în civil, de la Secția 1, Secția 10, Secția 14, Secția 17, Poliția Capitalei și alte unități. Erau și foarte mulți militari în termen de la trupele de Securitate, pe care îl luase Brigada de Ordine Publică. Au început să înconjoare Piața Universității, au intrat peste oamenii care mai erau acolo, greviști ai foamei, și au început să îi ia la bătaie. I-au luat cu șuturi, bastoane – am luat și eu! – apoi i-au încătușat și i-au trântit pe jos. A fost o intervenție brutală. Cam ca în 10 august 2018, dar mai rău. Atunci nu exista dreptul de a protesta. Atunci încă exista mentalitatea comunistă: trebuie să faci ce spun eu, nu ce gândești tu”, și-a amintit Marian Ceaușescu.

„Unul dintre milițienii în civil a îndreptat degetul spre mine și a spus: „Ăla e Ceaușescu, luați-l pe ăla!”. Atunci eu și alții am fugit și ne-am urcat pe blocul Dunărea, de unde priveam întreaga Piață. După o jumătate de oră pe toate blocurile erau polițiști, care ne căutau. Când ne-au găsit, pe mine nu m-au întrebat nimic. Imediat am luat un mare bocanc în stomac și un baston, două, trei în cap. Când m-au luat de acolo eram hai-hui. M-au dus prin Piața Universității și, chiar acolo unde este stația de autobuz, au format un culoar de polițiști cu bastoane. Când am intrat prin acel culoar, au început toți să mă lovească: șuturi, pumni, bocanci, bastoane”, a dezvăluit protestatarul.

Marian Ceaușescu a rămas cu un defect de vorbire

Marian Ceaușescu a fost dus la Poliție, unde a fost lovit și torturat ore întregi. Acesta a povestit cum era legat cu sârmă, bătut cu bastoane și dus prin mai multe secții de poliție, unde a suferit lovituri repetate la picioare, buricele degetelor, nas și palme.

A rămas cu sechele vizibile: dificultăți de articulație, degete deformate și traumatisme fizice.

„Milițienii și minerii m-au bătut la palme, la tălpi și la buricele degetelor – uite ce strâmbe au rămas degetele – mi-au spart nasul. Asta din jumătate în jumătate de oră. Primele două ore am simțit durerea. Îmi zvâcnea sângele și tot dădeau. Ei, atunci am învățat „limba bătăii”, că zâmbeam la ei când mă loveau și mai tare. Eu nu mai simțeam nici la palme, nici la tălpi, nici pe spate, nici peste piept. Corpul meu devenise ca o armură, de nu mai simțeam nimic. Iar milițienii și minerii spuneau întruna: „Ce vrei mă?! Democrație? Occident vrei, mă?! Na, mă, democrație! Na, mă, jos comunismul!”, a mai povestit Marian Ceaușescu pentru Libertatea.

