Ion Cristoiu, transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit căzut pe stradă. Ce a pățit gazetarul

Ion Cristoiu a fost transportat de urgență la spital joi, 22 ianuarie, după ce a fost găsit căzut pe stradă. Acesta a alunecat pe gheață și a suferit o căzătură puternică pe o stradă din București. În urma incidentului, gazetarul a fost dus de urgență la spital.

Ion Cristoiu a suferit o fractură la nivelul umărului

În urma căzăturii, gazetarul s-a ales cu o fractură la nivelul umărului. Conform informațiilor prezentate de România Tv, Ion Cristoiu a trebuit să fie dus de urgență la spital. Din păcate, când a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, a constatat că medicii nu îl putea prelua rapid, așa că a solicitat transferul către o clinică privată din București pentru a primi îngrijire medicale rapide de care avea nevoie.

Mai mulți apropiați au precizat că Ion Cristoiu ar fi suferit o dislocare a umărului și că efectele căzăturii ar fi considerate serioase. Medicii i-au recomandat o perioadă de recuperare, pentru a evita ca leziunea să se agraveze.

Acesta va trebui să respecte o perioadă de repaus și să urmeze recomandările specialiștilor. Recuperarea va necesita destul de mult timp, în funcție de evoluția leziunii și de răspunsul la tratamentul dat de medici.

Cum s-a întâmplat totul

Bucureștiul a fost acaparat de zăpezi în ultimele săptămâni. De câteva zile, temperaturile au făcut ca aceasta să se topească și apoi să se transforme în gheață, făcând mersul o adevărată aventură pentru pietoni.

Mai mulți oameni au suferit accidentări în Capitală din cauza gheții, iar printre victime s-a numărat și Ion Cristoiu, în vârstă de 77 de ani.

Gazetarul a plecat de acasă spre birou în jurul prânzului, pe 22 ianuarie. A alunecat pe gheață și a ajuns la urgențe, însă unitatea era atât de plină, încât acesta a decis să meargă la o clinică privată pentru a beneficia de îngrijiri rapide.

Medicii au reușit să îi repoziționeze umărul, sub anestezie. Cristoiu a petrecut mai bine de 4 ore în spital, fiind în cele din urmă externat cu o rețetă de calmante, în cazul în care durerile vor persiste. El a declarat pentru Gândul că reală durere a reprezentat-o faptul că pentru câteva ore, a fost decuplat de la realitate și nu a știut ce s-a mai întâmplat în lume.

