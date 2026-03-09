Ioana, fiica lui Ion Ţiriac, mesaj pentru cei care critică Dubaiul: „Visul lor nu s-a îndeplinit”. Tânăra lucrează ca agent imobiliar în Emiratele Arabe Unite

Ioana Ţiriac a vorbit despre cei care îi critică pe românii care se aflau în Dubai într-o perioadă extrem de tensionată din punct de vedere geopolitic și militar. Tânăra a vorbit despre faptul că mulți dintre cei care critică orașul sunt cei care nu s-au mutat în el, dar nu au reușit să își îndeplinească visul.
Ioana Ţiriac, mesaj ironic pentru românii care au criticat Dubaiul
Situația din Dubai este tensionată, după ce Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului. Ca reacția, Iran a trimis mai multe rachete în mai multe state din Golf, printre care și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar. Ca urmare a evenimentelor, zborurile din zonă au fost suspendate pentru câteva zile și mai mulți turiști, inclusiv români, au rămas blocați în Emirate.
Și Alexandru Ţiriac, fiul lui ion Ţiriac, a rămas blocat în Dubai. El a reușit să se întoarcă în România, ulterior.
Ioana Ţiriac a vorbit despre românii care îi critică pe cei care au decis să își petreacă vacanța sau să locuiască în Dubai într-o perioată atât de instabilă și sensibilă. Ea a transmis un mesaj ironic pe Instagram.
„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris Ioana Țiriac, pe rețelele de socializare.
Tânăra lucrează ca agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite. Cu toate că tatăl ei are o avere de 2,1 miliarde de dolari, fiind cel mai bogat om din România, Ioana a decis să își facă o carieră proprie, nu să trăiască din luxul pe care i-l oferă statutul tatălui său.