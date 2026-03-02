Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor

Ioana Tufaru anunță despărțirea de soțul său, Ionuț, după o relație marcată de dificultăți financiare și probleme de sănătate. Deși Ionuț îl mai vizitează ocazional pe fiul lor, Luca, situația rămâne tensionată.
„Din păcate, eu și Ionuț nu mai suntem împreună. De o lună și ceva a plecat de acasă, nu ne-am mai înțeles. Mai vine așa când și când la băiat, dar eu nu discut, mă retrag în dormitor”, a mărturisit Ioana Tufaru, citată de Libertatea.
Relația lor nu a fost lipsită de încercări. Femeia a explicat că problemele financiare și starea de sănătate a lui Ionuț au afectat echilibrul cuplului.
„Cred că și de la neajunsuri, problemele cu banii. El are și problema asta de sănătate și nu poate munci atât cât ar fi vrut. Sunt multe lucruri la mijloc și s-a rupt”, a explicat ea în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.
Deși despărțirea nu a fost o decizie ușoară, Ioana Tufaru a recunoscut că nu au discutat încă despre un eventual divorț.
„Nu știu unde s-a dus, nu am fost curioasă să aflu. Sunt supărată, poate o să-mi treacă. Atunci când vine, ori mă duc în dormitor, ori plec, mă duc la teatru. (…) Vine, stă cu băiatul o oră, două și pleacă”, a povestit ea.