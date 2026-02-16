Jason Oppenheim, star Netflix și broker imobiliar de top, s-a despărțit de iubita lui, Jessica Vargas. „Rămânem apropiați!”

Starul Netflix din „Selling Sunset” și broker imobiliar de top, Jason Oppenheim, și iubita lui, Jessica Vargas, s-au despărțit după 13 luni de relație. Totul s-a petrecut la o zi după ce au participat împreună la nunta Saskiei Iha, desfășurată la Hotelul Halekulani din Honolulu.

Cum a fost făcut anunțul despărțirii

La 48 de ani, președintele și fondatorul The Oppenheim Group este cu 25 de ani mai în vârstă decât Jessica, care rămâne „colaborator independent” pentru compania lui, potrivit reprezentantului acestuia.

„Da, ne-am despărțit acum aproape două săptămâni”, a confirmat Vargas pentru Daily Mail. “Am vrut să avem timp să vorbim cu prietenii și familia înainte de a face public anunțul.”

O relație intensă, dar scurtă

Oppenheim a precizat însă pe Instastory că „încă se iubesc și sunt cei mai buni prieteni”, iar frumoasa roșcată a adăugat: „Te iubesc, J, și sper ca acest tip de prietenie să ne fie dat tuturor.”

Agentul imobiliar declarat și pentru People că ea rămâne în viața lui cel mai important lucru, în timp ce Vargas a spus: „Avem multă dragoste unul pentru celălalt, și asta nu va dispărea. Cel mai bun rezultat pentru noi este să rămânem apropiați.” Ea a încheiat spunând: „Este cu adevărat o comoară de om, cu o inimă uriașă, și îi sunt recunoscătoare.”

Oppenheim și Vargas — care locuiau în case separate — și-au făcut debutul pe covorul roșu ca cuplu pe 16 aprilie, la premiera filmului The Accountant 2 din Hollywood, iar cinci zile mai târziu și-au confirmat relația și pe Instagram.

La fel de recent ca pe 9 ianuarie, fostul avocat și fondatoarea Floral LA Fairy au sărbătorit public „365 de zile de la primul sărut” și plănuiau să continue.

Iar pe 2 decembrie, Oppenheim declara în podcastul Pretty Dirty că „planul” era căsătoria, în ciuda faptului că îi spusese lui Vargas, înainte să înceapă relația, că „nu se va căsători” până la 60 de ani.

„Nu ai nevoie de 60 de ani alături de cineva”, a explicat el. „Și, apropo, speranța de viață când te căsătoreai la 20 de ani era mult mai mică. Oamenii se căsătoreau la 19 ani. Eu, practic, m-am căsătorit acum 100 de ani. Dar era normal acum 80-100 de ani, când speranța de viață era probabil 55 de ani. Toată ideea cu ‘până când moartea ne va despărți’… acum înseamnă 60 de ani.”

Oppenheim a mai avut relații cu colegele sale Chrishell Stause (în 2021), Nicole Young (în anii 2010) și Mary Fitzgerald Bonnet (2014-2015), precum și cu modelul Marie-Lou Nurk (2022-2023).

