Tudor Ionescu, mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia. „Mi-am dat seama că nu mai pot!" Soția sa, Ana, profund afectată de problemele artistului

Tudor Ionescu, mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia. „Mi-am dat seama că nu mai pot!” Soția sa, Ana, profund afectată de problemele artistului

Raluca Vițu
.

Tudor Ionescu a făcut o serie de mărturisiri dureroase despre lupta sa cu depresia, despre anii grei în care a încercat să se „repare singur” și despre momentul în care a înțeles că are nevoie de ajutor specializat. Dezvăluirile sale au emoționat-o profund pe soția lui, Ana, care a izbucnit în plâns în timpul discuției, rememorând și ea momentele dificile prin care artistul a trecut în tăcere.

Lupta nevăzută cu depresia

În cadrul podcastului, Tudor Ionescu a povestit că depresia nu a apărut în pandemie, ci îl însoțea de mulți ani, fără ca el să conștientizeze gravitatea situației. A încercat mult timp să se descurce singur, însă epuizarea fizică și psihică l-au împins, în cele din urmă, să ceară ajutorul unui specialist.

„Depresia nu venise în pandemie. Eu o aveam de mult. În general, m-am reparat singur, am reușit de-a lungul anilor să mă repar singur. Tot așa, reparându-mă singur, mi-am dat seama că nu mai pot. Eu de aia m-am și dus la psihiatru când m-am dus. M-a întrebat domnul psihiatru: ‘Și, ce simțiți?’ Și zic: ‘Domne, nu știu, că eu nici nu știu să vorbesc cu dumneavoastră’” – a explicat artistul în podcastul „Acasă la Măruță”.

Artistul a aflat atunci că nu era vorba doar despre oboseală, ci despre o combinație de depresie, anxietate și extenuare cronică:

„Am înțeles că nu a fost vorba doar despre oboseală cronică, am înțeles că vorbeam despre extenuare cronică, am înțeles că vorbeam despre depresie, anxietate.”

Reacția Anei Ionescu: lacrimi și durere la auzul adevărului

Soția lui Tudor, Ana, a mărturisit că a aflat abia în pandemie cât de grea a fost perioada prin care trecea soțul ei. Dezvăluirile despre anii în care el lucra la radio, în condiții precare, au copleșit-o emoțional.

„Mulți oameni nu îl cunosc pe Tudor fix așa cum este el. Când era la radio, când era mic și nu prea avea… nu că nu prea avea… Spunea că a avut o perioadă lungă în care el lucra la radio nonstop, și noapte, și zi, și spunea că prefera să meargă mai mult noaptea, pentru că voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui.”

În timp ce povestea, Ana nu a reușit să-și ducă fraza până la capăt, izbucnind în plâns. Pentru ea, să afle cât de mult a suferit Tudor în tăcere a fost un moment dureros, dar și o dovadă a puterii lui interioare.

Foto – Facebook

