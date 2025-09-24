Cum a ajuns Tudor Ionescu de la Fly Project să slăbească peste 40 de kilograme. Cum arăta cântărețul în trecut

Tudor Ionescu de la FlyProject nu a arătat întotdeauna ca astăzi. Cântărețul a reușit să slăbească peste 40 de kilograme și arată acum complet diferit față de cum arăta în urmă cu câțiva ani. Iată cum a reușit artistul să slăbească.

Tudor Ionescu a avut 104 kilograme. Cum a reușit să slăbească

Tudor Ionescu de la Fly Project a vorbit despre lupta lui cu kilogramele în plus. El a reușit să slăbească 20 de kilograme, totul după ce într-o zi s-a hotărât că este timpul să o facă. Mai mult, acum 2 ani ajunsese să cântărească doar 64 de kilograme, așa că a mai pus pe el încă 20 de kilograme.

El a recunoscut că nu a fost niciodată slab și că întotdeauna i-a plăcut mâncarea și încă îi place. Totuși, cea mai mare greutate a lui a fost de 104 kilograme.

Citește și: Tudor Ionescu de la Fly Project vrea să se îngrașe. Solistul are 60 de kilograme

A reușit să slăbească excluzând din alimentație carbohidrații. A făcut acest lucru aproximativ un an și jumătate, timp în care a ajuns de la 104 kilograme la 83 sau 84 de kilograme.

„Eu niciodată nu am fost slab. Niciodată! Mi-a plăcut mâncarea și îmi place în continuare. Am avut o greutate maximă de 104 kilograme. (…) Atât am avut în 2017. Într-o seară m-am enervat, mi s-a pus pata! Am zis că de astăzi nu mai mănânc carbohidrați. Am făcut acest lucru aproximativ un an și jumătate. De la 104 kilograme am ajuns la 83 sau 84 de kilograme. (…) E rău! Nu te poți mișca, nu îți găsești haine, nu poți să mănânci.”, spune Tudor Ionescu în cadrul emisiunii MediCOOL.

Ajunsese la 64 de kilograme

Tudor Ionescu a vorbit despre procesul său de slăbire și anul trecut mărturisea că în 2016 ajunsese la 64 de kilograme. El a spus că a renunțat și la carne.

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cât aveam în 2016, am ajuns la 64. Acum nu mai mi-e poftă de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva.

Citește și: Power Couple, 5 martie: Anamaria și Tudor Ionescu, în pericol de eliminare. Soția artistului a avut o ieșire nervoasă

Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toată viaţa am mâncat carne… Sunt un pofticios. Am mâncat pita cu unsoare de curând”, a declarat Tudor Ionescu.

El a spus că nu are nicio intervenție, doar și-a dorit să fie mai sănătos și să se miște mai ușor. Artistul a spus că a mâncat o singură dată pe zi.

„Nu mai consum carne, de peste un an, nu sunt vegan și nici vegetarian convins, am ales pur și simplu, într-o zi, să nu mai mănânc carne. Nu beau sucuri în general, beau apă, multă apă, dar asta de foarte, foarte mult timp. Nu am niște reguli stabilite, pentru că nu sunt într-o cură de slăbire, dar mănânc mult mai puțin că înainte, pur și simplu așa s-a setat creierul meu. Am ajuns chiar să slăbesc mai mult decât mi-am dorit.

Citește și: Anamaria Ionescu și solistul Fly Project, dovada că există iubire și după infidelitate: „Dacă iubiți cu adevărat, încercați și a doua oară!” / Exclusiv

La mezeluri poftesc din când în când, dar nu atât de tare încât să mă facă să mănânc. Dacă într-o zi o să îmi fie poftă rău, am să mănânc fără să mă uit înapoi sau să mă gândesc de două ori. Nu știu dacă am o teamă să nu mă mai îngraș, am avut-o mult timp, ca orice om care a fost gras mare parte din viață lui, însă acum nu știu dacă mai am gândul asta, dar nici nu îmi doresc să mai slăbesc. Ajunge. Aș vrea chiar să mai pun câteva kg”, a completat el într-un interviu în 2024.

Urmărește-ne pe Google News