  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!”

Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Actorul Eugen Cristea trăiește un doliu profund după moartea soției sale, Cristina Deleanu, și spune că între ei continuă să existe o conexiune „dincolo de lume”. În vârstă de 73 de ani, artistul mărturisește că primește zilnic semne de la marea lui iubire și că visele, ritualurile și intuițiile îi confirmă această legătură.

„Cred în lumile paralele”. Actorul spune că o visează zilnic

Eugen Cristea afirmă că trăiește experiențe pe care nu le poate explica rațional, dar pe care le simte ca fiind reale și puternice. „Eu sunt adeptul parapsihologiei, al lumii paralele, al reîncarnării. Continuă să îmi apară zilnic în vis”, a spus actorul, pentru click.ro.

El mărturisește că nu a discutat cu specialiști despre aceste trăiri, convins că nimeni nu i-ar putea oferi o explicație satisfăcătoare: „Nu am vorbit cu nimeni despre asta, nici cu preoții, nici cu medicii, n-au ce explicații să-mi dea. Eu zic ce trăiesc, ce simt.”

Cristea merge chiar mai departe și crede că sufletul soției sale s-ar fi reîncarnat în pisica primită cadou după moartea acesteia: „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica pe care am primit-o cadou, pentru că are ochii ei. Este fascinată de lumina lumânării de pe masă.”

Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cum „comunică” Eugen Cristea cu regretata Cristina Deleanu prin vis. „Ceva extraordionar!” Dezvăluiri emoționante despre legătura lor

Citeşte şi: Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce pensie are actorul Eugen Cristea după aproape 50 de ani dedicați scenei: „Nu pot să zic infimă, că mă bate Dumnezeu, dar este mică…”

Ritualuri de doliu: lumânări aprinse și flori proaspete

De la moartea Cristinei Deleanu, pe 15 mai 2025, actorul păstrează zilnic un ritual în memoria ei. „E ca un ritual, să am lumânare aprinsă în casă”, spune el, precizând că evită candelele tradiționale pentru a nu provoca un incendiu.

Pe lângă lumânare, păstrează și un obicei drag soției sale: „Am păstrat și frumosul obicei să cumpăr în casă flori proaspete, pe care le pun în vază, așa cum îi plăcea ei.”

eugen cristea si cristina deleanu la unicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Cristea vorbește cu emoție despre relația lor: „Am ținut foarte mult unul la altul, am constituit un exemplu de căsnicie, în lumea artistică. Am apărat foarte tare acest cuplu.”

În ciuda durerii, actorul spune că nu se poate opri din a trăi și a crea, pentru că aceasta a fost dorința soției sale: „Ea m-a sfătuit, înainte de a muri, că mai am multe de spus în lumea actoriei și să nu fac vreo tâmpenie să abandonez scena.”

Vis premonitoriu înainte de moartea Cristinei Deleanu

Eugen Cristea susține că a simțit apropierea tragediei cu două săptămâni înainte de deces. „O visasem într-o rochie albă, în apă. Am știut că e un semn rău”, povestește actorul.

El își amintește și ultimele momente petrecute cu soția sa, internată în spital: „Soția mea a fost lucidă până în ultima clipă de viață, nu și-a pierdut mințile, dimpotrivă, era de o luciditate înspăimântătoare. Și-a cerut iertare că e bolnavă, dar am liniștit-o.”

A doua zi dimineață, la ora 7.00, a primit telefonul care i-a schimbat viața: „A sunat telefonul de la spital, să mă anunțe că soția mea a plecat din această lume.”

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Fanatik
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
GSP.ro
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv
Obiectul ciudat pe care Gabriela Firea îl ţine în casă! Nu te aşteptai la aşa o cameră din partea unei femei din politică
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan Mureșanu, invitații de azi
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Cântărețul John Hammond a murit la 83 de ani
Buget mai mare pentru Erasmus+
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Horoscop 2 martie 2026. Marte în Pești. Le va da peste nas cu succesul ei. O zodie va da clasă tuturor și își va schimba total viața
Horoscop 2 martie 2026. Marte în Pești. Le va da peste nas cu succesul ei. O zodie va da clasă tuturor și își va schimba total viața
Observator News
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Libertatea pentru Femei
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
Plecarea care zguduie televiziunea. Prezentatoarea pe care o vedeai zilnic la știri pleacă la concurență
Plecarea care zguduie televiziunea. Prezentatoarea pe care o vedeai zilnic la știri pleacă la concurență
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton