Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!”

Actorul Eugen Cristea trăiește un doliu profund după moartea soției sale, Cristina Deleanu, și spune că între ei continuă să existe o conexiune „dincolo de lume”. În vârstă de 73 de ani, artistul mărturisește că primește zilnic semne de la marea lui iubire și că visele, ritualurile și intuițiile îi confirmă această legătură.

„Cred în lumile paralele”. Actorul spune că o visează zilnic

Eugen Cristea afirmă că trăiește experiențe pe care nu le poate explica rațional, dar pe care le simte ca fiind reale și puternice. „Eu sunt adeptul parapsihologiei, al lumii paralele, al reîncarnării. Continuă să îmi apară zilnic în vis”, a spus actorul, pentru click.ro.

El mărturisește că nu a discutat cu specialiști despre aceste trăiri, convins că nimeni nu i-ar putea oferi o explicație satisfăcătoare: „Nu am vorbit cu nimeni despre asta, nici cu preoții, nici cu medicii, n-au ce explicații să-mi dea. Eu zic ce trăiesc, ce simt.”

Cristea merge chiar mai departe și crede că sufletul soției sale s-ar fi reîncarnat în pisica primită cadou după moartea acesteia: „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica pe care am primit-o cadou, pentru că are ochii ei. Este fascinată de lumina lumânării de pe masă.”

Ritualuri de doliu: lumânări aprinse și flori proaspete

De la moartea Cristinei Deleanu, pe 15 mai 2025, actorul păstrează zilnic un ritual în memoria ei. „E ca un ritual, să am lumânare aprinsă în casă”, spune el, precizând că evită candelele tradiționale pentru a nu provoca un incendiu.

Pe lângă lumânare, păstrează și un obicei drag soției sale: „Am păstrat și frumosul obicei să cumpăr în casă flori proaspete, pe care le pun în vază, așa cum îi plăcea ei.”

Cristea vorbește cu emoție despre relația lor: „Am ținut foarte mult unul la altul, am constituit un exemplu de căsnicie, în lumea artistică. Am apărat foarte tare acest cuplu.”

În ciuda durerii, actorul spune că nu se poate opri din a trăi și a crea, pentru că aceasta a fost dorința soției sale: „Ea m-a sfătuit, înainte de a muri, că mai am multe de spus în lumea actoriei și să nu fac vreo tâmpenie să abandonez scena.”

Vis premonitoriu înainte de moartea Cristinei Deleanu

Eugen Cristea susține că a simțit apropierea tragediei cu două săptămâni înainte de deces. „O visasem într-o rochie albă, în apă. Am știut că e un semn rău”, povestește actorul.

El își amintește și ultimele momente petrecute cu soția sa, internată în spital: „Soția mea a fost lucidă până în ultima clipă de viață, nu și-a pierdut mințile, dimpotrivă, era de o luciditate înspăimântătoare. Și-a cerut iertare că e bolnavă, dar am liniștit-o.”

A doua zi dimineață, la ora 7.00, a primit telefonul care i-a schimbat viața: „A sunat telefonul de la spital, să mă anunțe că soția mea a plecat din această lume.”

Foto – arhivă

