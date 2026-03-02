Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor

Naba Salem a părăsit competiția Survivor România pe 1 martie 2026, din cauza unor probleme medicale grave. Decizia dificilă a fost luată la recomandarea medicilor, prioritară fiind sănătatea ei. Pe de altă parte, deși au pierdut imunitatea, niciun concurent nu a plecat de la Războinici.

Naba Salem, eliminată de la Survivor România

Naba Salem, concurenta emisiunii Survivor România, a fost nevoită să încheie prematur aventura din Republica Dominicană din cauza unor probleme de sănătate care i-au afectat parcursul. Decizia de a părăsi competiția a fost una dificilă, dar necesară pentru recuperarea ei.

În episodul difuzat pe 1 martie 2026, Naba a făcut un pas înapoi din competiția Survivor România, lăsând în urmă provocările intense și dorința de a ajunge în finală. Conform declarațiilor oferite, starea ei de sănătate a devenit un obstacol major, iar medicii au recomandat retragerea pentru a evita agravarea situației.

„M-am trezit într-un pat de spital, în dureri. Cât de bine pot să fiu? Mă așteptam la orice, dar nu mă așteptam la corpul meu să cedeze”, a spus Naba într-un testimonial emoționant.

„Prima dată când am venit în Republica Dominicană am simțit că mai am ceva de făcut aici. După 4 ani uite-mă aici, făcând altceva, cu totul altceva. În primul rând am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere. Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc”,, a mărturisit concurenta.

„Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”,, a adăugat Naba, arătând că lecțiile învățate din Survivor sunt valoroase pentru viața de zi cu zi.

Citește și: Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la „Insula Iubirii”. „Nu i-am auzit inimioara, urma!”

Citește și: Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago

Eliminare cu lacrimi

Ultimele zile ale Nabei în competiție au fost marcate de suferință fizică intensă. Cu lacrimi în ochi, ea a recunoscut că presiunea competiției devine insuportabilă în momentele în care sănătatea cedează.

„Încerc să mă abțin, dar nu pot. Eu acum plâng de dureri, nu plâng că mă emoționează nimic. Nu pot să fiu emoționată atâta timp cât îmi arde gura stomacului. (…) Nu cred că sunt tocmai un beneficiu pentru tribul meu în acest moment. Pot să spun că echipa noastră are un handicap și acela sunt eu”, a declarat Naba Salem înainte de a părăsi Survivor România.

Citește și: Tudor Ionescu, mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia. „Mi-am dat seama că nu mai pot!” Soția sa, Ana, profund afectată de problemele artistului

Citește și: Theo Rose, despre cea mai mare lecție învățată vreodată și despre cum arată copilăria lui Sasha: „Nu e prins între betoane”

Niciun concurent nu a fost eliminat de la Războinici

Deși au pierdut proba imunității, Războinicii nu au rămas fără niciun concurent. Aceștia i-au trimis la duel pe Andrei Beleuț și Nicu Grigore, dar cei doi nu au mai reușit să intre pe traseu.

Cei doi au intrat pe traseu, dar Nicu s-a accidentat rapid la genunchi, astfel că nu s-a mai putut lupta cu colegul lui. Proba a fost întreruptă, iar soțul Bellei Santiago nu a mai putut reintra în duel.

„Războinici, ați avut o strategie, ați trimis la duel doi jucători foarte buni din tribul vostru. Din păcate, această accidentare a lui Nicu a venit și în această seară niciuna dintre flăcări nu va fi stinsă. Nicu, pentru tine urmează să faci anumite investigații medicale astfel încât să înțelegi foarte bine ce se întâmplă cu genunchiul tău”, a anunțat Adi Vasile.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News