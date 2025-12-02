Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate… Scoate fiara din tine. Antena 1 a anunțat că Adi Vasile este prezentatorul noului format și când va avea premiera show-ul.

Adi Vasile este prezentatorul Survivor 2026

Startul filmărilor este tot mai aproape, iar plecarea spre Republica Dominicană se simte tot mai fierbinte! Până la acel moment, aseară, în cadrul Observator 19, cei de acasă au primit cel mai așteptat răspuns – cine va prezenta noul sezon?!

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgoliile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, a declarat Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Când are loc premiera show-ului

Nu mai este mult până când telespectatorii vor putea urmări luptele aprige dintre Faimoși și Războinici și asta pentru că show-ul va avea premiera la Antena 1 chiar în prima zi a noului an. Astfel, Survivor 2026 va intra în grila de programe a postului de televiziune chiar pe 1 ianuarie 2026.

Adi Vasile este pregătit pentru această provocare supremă, după ce ultimii 43 de ani și i-a petrecut terenul de handbal.

Cu aproape două decenii în urmă, în anul 2008, Adi Vasile a devenit campion cu Steaua. A fost antrenor apoi pentru CSM București și a reușit să bifeze la cârma echipei 7 titluri de campion al României.

„Liga campionilor e competiția supremă, e locul unde jucători antrenori, toți vor să fie acolo, toți vor să câștige trofeul, iar cei care au câștigat trofeul vor încerca să se lupte să-l câștige a două oară„, a spus Adi Vasile.

Din 2021 a devenit antrenorul principal al echipei de handbal feminin a României.

„Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg”, a mai afirmat Adi Vasile înaintea startului filmărilor Survivor.

Sursă foto: PR

