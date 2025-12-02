Cine este Alexandru Helju, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner de la Chefi la cuțite sezonul 16

Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur la Chefi la cuțite pe 1 decembrie 2025. Alexandru Helju, un bucătar de 32 de ani din Sebeș, a impresionat jurații cu preparatul său și povestea sa emoționantă.

Cine este Alexandru Helju

Alexandru Sautner a oferit cuțitul său de aur în ediția din 1 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite. Alexandru Gabriel Helju, un concurent în vârstă de 32 de ani, originar din Sebeș, a impresionat cu preparatul său și a primit această distincție specială.

Alexandru Gabriel Helju a locuit aproape un deceniu în Germania, unde și-a construit o carieră în domeniul culinar. A lucrat în bucătăriile unor hoteluri de trei stele și chiar într-o bucătărie cu o stea Michelin. Cu toate acestea, a fost nevoit să revină în România pentru a fi alături de tatăl său, care se confruntă cu probleme de sănătate.

„Am locuit în Germania, în Bavaria. Am plecat la vârsta de 23 de ani. Toată ziua am avut emoții (…) Îmi place bucătăria de când eram mic, de când aveam 15-16 ani, am lucrat la restaurantele de la hoteluri cu trei stele (…) Nu am ajuns să lucrez la două stele Michelin, pentru că m-am întors în țară. M-am întors pentru tatăl meu, pentru că nu este atât de bine cu sănătatea (…) Momentan, i s-au umflat picioarele și obosește foarte repede (…) Doarme foarte mult și nu este în stare să facă foarte multe”, a declarat Alexandru Helju.

Chef Alexandru Sautner i-a oferit cuțitul de aur

Pentru a impresiona jurații, Alexandru Helju a pregătit o crochetă cu langustină. Deși inițial își dorea să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner a fost cel care i-a oferit cuțitul de aur.

Reacția concurentului a fost emoționantă: „Nu-mi vine să cred, chef. M-am simțit plutind pe un nor și zburând. Acesta este cel mai mare cadou pe care l-am primit în viața asta”.

La emisiune, Alexandru a fost însoțit de mama sa, care i-a fost alături pe tot parcursul competiției. Decizia de a reveni în România nu a fost una ușoară, dar legătura strânsă cu familia a fost mai importantă decât cariera în Germania.

Primirea cuțitului de aur a fost o experiență unică pentru Alexandru Helju, care a promis să ajungă cât mai departe în competiție.

