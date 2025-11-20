Cine este Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite, sezonul 16

Luca Francesco Zvaleni, un tânăr de 26 de ani născut în Roma și stabilit în Monaco, a făcut istorie la Chefi la cuțite, sezonul 16. A primit trei cuțite de aur și a ales să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki.

Cine este Luca Francesco Zvaleni

Luca Francesco Zvaleni a reușit să impresioneze jurații emisiunii «Chefi la cuțite», sezonul 16. Tânărul de 26 de ani a primit trei cuțite de aur și a ales să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki.

Povestea sa este una fascinantă, iar detaliile despre cariera sa sunt de-a dreptul remarcabile: Luca s-a născut la Roma, dar și-a construit cariera în Monaco, un adevărat paradis culinar.

Luca Francesco Zvaleni, originar din Roma, a părăsit Italia pentru a-și urma visul culinar pe Coasta de Azur, în sudul Franței.

„M-am născut în Roma, am trăit toată viața în Italia, până când m-am mutat în sudul Franței, pe Coasta de Azur. Franța e o etapă care trebuie făcută dacă vrei să crești în domeniul acesta”, a declarat Luca în cadrul emisiunii Chefi la cuțite.

Tânărul și-a transformat pasiunea în profesie, colaborând cu unii dintre cei mai renumiți chefi din lume, inclusiv Alain Ducasse.

Farfuria cu care a cucerit jurații

În cadrul competiției, Luca Francesco Zvaleni a prezentat un preparat deosebit: Seabass cu sparanghel și citrice. Acest fel de mâncare a reflectat nu doar talentul său, ci și experiența acumulată de-a lungul anilor. Jurații au fost impresionați de complexitatea și rafinamentul preparatului, considerând că doar un chef de calibrul său putea crea o astfel de capodoperă culinară.

După ce au analizat farfuria și au ascultat povestea sa de viață, jurații au pus pe masă cuțitele de aur, încercând să-l convingă să li se alăture.

„Ești un băiat extraordinar de umil, profesionist. Ești exact ce-mi doresc eu într-o echipă, tu îți știi valoarea, ține cont că ți-am dat primul cuțitul de aur, semănăm amândoi. Poți fi fiul meu, pot să te ghidez în viață sau măcar în acest show”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Luca, am visat un concurent ca tine și poate de aceea nu am dat până acum cuțitul de aur. Am fost rezervat. Eu țin super mult la acest cuțit. Nu cred că contează cine a dat primul cuțitul de aur, ascultând povestea ta, chiar mi-am regăsit povestea și am avut piele de găină. Cu mine semeni la tot restul, toată povestea”, a a format și chef Richard.

„Luca, am și eu ochii verzi, eu pot să-ți fiu și frate și tată, eu am fost impresionat de parcursul tău. Când ți-am văzut farfuria am zis că ești fabulos”, a încercat să îl convingă și chef Ștefan Popescu.

În cele din urmă, Luca a ales echipa lui Richard Abou Zaki.

„Eu deja am o preferință din vechile sezoane. Merg pe calea dificilă… O să facem o limbă a noastră!”, a spus Luca, explicând decizia către chef Richard.

Primirea celor trei cuțite de aur a fost un moment copleșitor pentru Luca Francesco Zvaleni. Vizibil emoționat, acesta a mărturisit că participarea la «Chefi la cuțite» a fost o oportunitate de a-și confirma valoarea.

„Sunt cel mai fericit băiat din lume. Pentru mine înseamnă confirmare. Am vrut să știu dacă chiar merit să particip la un concurs de genul. Cred că de când m-au acceptat în restaurantul unde lucrez nu m-am bucurat atât de mult”, a spus Luca, cuțitul de aur al lui Richard Abou Zaki.

