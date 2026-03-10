Scandal la Chefi la Cuțite. Richard Abou Zaki s-a enervat și a plecat din emisiune la lupta pentru amuletă. Ce spun jurații: „Finalul nu a fost plăcut deloc”

Tensiune maximă în platoul Chefi la Cuțite 2026, în ediția de luni seara, 9 martie. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți după ce a pierdut jocul pentru amuletă. Pe de altă parte, jurații care i-au criticat preparatul au spus propria versiune despre întregul scandal.

Scandal în platoul Chefi la Cuțite

În ediția de luni seara, chefii au fost supuși la o probă care le-a testat răbdarea. Ei s-au luptat pentru amulete, însă punctajul pe care l-a obținut Richard Abou Zaki nu l-a mulțumit deloc, motiv pentru care a ieșit din studio.

Alexandru Sautner a obținut 5 puncte și amuleta, iar Richard Abou Zaki a obținut doar 2 puncte, deși era foarte sigur pe desertul pe care l-a făcut.

„Nu-i posibil! Nu înțeleg! Nu pentru că am luat 2, că 2 am mai luat în viața mea. Nu-i prima oară și nu va fi nici ultima. Sunt conștient. Dar cum farfuria e rafinată, unică și am luat 2?! Zi-mi ce e greșit? Tehnic, vorbind. Nu am putut să mă abțin și nici nu am vrut. Nu e farfurie de 2. Nu vreau să dau nici în farfuriile colegilor, tot ce vreau e să știu de ce am luat 2. Pur și simplu nu am înțeles. Farfuria asta nu era de 2”, a spus chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite.

Replica juraților

Cei care au jurizat deserturile sunt doi cofetari cunoscuți în mediul online. Emilian a vorbit despre experiența la Chefi la Cuțite, spunând că a avut parte de o surpriză neplăcută, cu referire la reacția lui Chef Richard.

„In poza asta râdeam … dar finalul nu a fost unul plăcut deloc. Luni o sa apărem la Chefi la Cuțite! Ce s-a întâmplat acolo, așa a fost să fie… dar nu cred ca meritam toate acele cuvinte grele și “roast-ul” ulterior.

Am făcut strict ce am fost chemați să facem … dar deciziile noastre mai mult au supărat. În funcție de cum o să se monteze totul, o să mai revin cu o postare pe subiect (deși totul e foarte complex).

Au vrut SHOW?! Păi show să fie”, a scris Emilian.

Ulterior, el a venit cu explicații și a spus că are doar lucruri bune de spus la adresa chefilor.

„Respectul nostru și profesionalismul a fost pentru toți Chefii, am vorbit doar de bine preparatele lor, i-am respectat, și le mulțumim pentru oportunitate… dar și lecția învățată! ”, a scris acesta pe Facebook.

