Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16

Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16

Oana Savin
Actualizat 17.11.2025, 15:33

Chef Orlando Zaharia a oferit cuțitul său de aur al sezonului 16 Chefi la cuțite încă din primul episod al show-ului culinar. Cea care l-a convins că merită să intre direct în echipe este Arșenica Cocean, care a pregătit în etapa audițiilor un desert inedit.

Cine este Arșenica Cocean

Arșenica Cocean a venit la Chefi la cuțite, încurajată de soțul și fiica ei, care au recunoscut rapid talentul femeii în bucătărie. Nu este străină de acest domeniu, lucrând ca Chef patiser, astfel că pentru jurații Chefi la cuțite a ales să pregătească profiterol cu vanilie, inserție de coacăze negre, zmeură, mere și cimbru.

Nu a fost ideea mea să mă înscriu la Chefi la cuțite, a fost ideea soțului și a fiicei mele, care de patru ani de zile mă tot bat la cap să fac asta. Sunt o persoană mai timidă, știu că nu se vede. Le-a fost foarte greu să mă convingă, dar acum îmi place. Lucrez ca Chef patiser, prepar deserturi. Tichetele curg și trebuie să te gândești ce ai de preparat. În seara aceasta o să gătesc pentru Chefi profiterol cu cremă de vanilie, inserție de coacăze negre, zmeure, mere și cimbru. Am ales acest desert îți lasă ceva pe palatul gurii, cum zice Richard. Ce trăiesc astăzi nu cred că am trăit vreodată. Așa mari emoții nu am avut vreodată. Mi-ar plăcea să aibă o reacție wow, deși știu că ei ascund asta tot timpul”, a zis concurenta.

Jurații au fost impresionați de preparatul Arșenicăi.

„Cât de gingașe sunt astea”, a declarat Chef Orlando Zaharia, analizând elementele din farfurie.

„Este la alt nivel, mai ridicat decât sezonul trecut!”, a fost de părere Chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 16: Chefii, luați prin surprindere de noile reguli ale emisiunii

Citește și: Nume surpriză la „Chefi la cuțite”, sezonul 16. Etapa amuletelor îi duce pe jurați în cele mai spectaculoase locuri

Concurenta este măritată și are un copil

Arșenica Cocean are 40 de ani și locuiește de mai mulți ani în Anglia. Cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia spune că este măritată de 14 ani și are o fetiță de 13. În ceea ce privește pregătirea ei profesională, aceasta spune că totul a început din pasiune.

Bună seara, Chefi! Este o onoare să vă cunosc pe toți. Sunt Arșenica Cocean, prietenii îmi spun Arși, am 40 de ani, locuiesc în Anglia, sunt căsătorită de 14 ani și avem o fetiță împreună de 13 ani. Am două joburi, unul full time de Chef de partie, și un job part time, de Pastry Chef de partie. Lucrez la Audley Villages, un resort de lux pentru pensionari (…). Mi-am căutat altceva de muncă, așa am ajuns aici, am început ca asistent Pastry Chef, mă trezeam la 4 dimineața, mergeam la alergat, mergeam cu soțul la muncă, apoi o oră și jumătate cu trenul, apoi ajungeam la muncă, lucram și ajungeam seara. După un an și jumătate am renunțat și am ales acest job, de acum”, le-a povestit ea juraților Chefi la cuțite.

Citește și: Andreea Raicu, reacție dură despre scandalul legat de doctorul Cristian Andrei. „E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd!”

Citește și: Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre nașterea copiilor ei. Partenera lui Nicușor Dan și fiul lor, Antim, prezenți la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității

Am învățat singură să fac macarons, am experimentat, mi-am luat cărți, am urmat cursuri online, am experimentat rețete, aveam Chefii mei pe care îi urmeam, când am mers la fratele meu în Franța mi-am cumpărat cărți și îmi traduceam singură rețetele și îmi făceam mousse-uri, asta este pasiunea mea. Am învățat și așa mi-am obținut și jobul actual, nu prin școli plătite cu mulți ani. Am învățat să fac prăjituri, făceam prăjituri de casă, pregăteam candy baruri pentru nunți, poate aveam și 9-10 evenimente într-un weekend”, a mai povestit Arșenica Cocean.

Chef Orlando Zaharia nu a stat mult pe gânduri și i-a oferit rapid cuțitul de aur.

„Nu cred! Doamne, deci nu cred! Aseară am fost la tine la restaurant, soțul meu a făcut poză cu tine! Nu cred. Îl iau!”, a reacționat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia

