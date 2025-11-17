Chefi la cuțite, sezonul 16: Chefii, luați prin surprindere de noile reguli ale emisiunii

În prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost luați prin surprindere de noile reguli ale emisiunii. Irina Fodor le-a dat veștile, iar jurații au trecut rapid de la extaz la agonie.

Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu reunit cu entuziasm în platoul Chefi la cuțite pentru cel de-al 16-lea sezon al show-ului culinar. În timp ce chefii se bucurau de reîntâlnire, Irina Fodor și-a făcut apariția în platou pentru a le dat vești uriașe.

„Vă e dor de amulete? Am o curiozitate. Abia aștept să vă văd gătind din nou, chiar dacă chefii de nivelul vostru nu prea mai gătesc, în general, aici este un altfel de context. Voi sunteți altfel de chefi, mult prea pasionați ca să stați departe de cuțit. Eu vin la voi cu o surpriză! Dragilor, nu o să mai gătim aici, la noi acasă. Chiar dacă e foarte frumos, m-am gândit să vă scot prin țară!”, a fost anunțul neașteptat făcut de Irina Fodor, în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.

„Wow! Stai, că asta e mișto”, a zis Chef Orlando Zaharia, cu mult interes.

„Prin țară?! Cum adică prin țară?! Irina, mai detaliază, te rog”, a făcut ochii mari Chef Alexandru Sautner.

„În sufletul meu parcă a renăscut ceva. E cea mai mare dorință a mea să pot să aduc în fața tuturor România, bucătăria noastră și oamenii pe care îi avem”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia.

Chefii, de la extaz la agonie

A urmat momentul în care Irina Fodor i-a anunțat pe chefi că vor exista patru echipe sezon acesta.

„Miza rămâne aceeași, dragilor: fiecare amuletă vine cu un avantaj special, care poate fi utilizat în battle-uri. Vreți o veste fantastică? Sunteți pregătiți? Vă anunț oficial că în sezonul 16, în battle-uri, veți avea fiecare echipa voastră! Vor fi patru echipe!”, a fost a doua veste uriașă dată de Irina Fodor.

Această schimbare a adus un val uriaș de bucurie pentru cei patru Chefi. Dar această fericire nu a durat mult.

„Mai țineți minte când ziceam că o să fie una caldă, una rece? A fost călduț până acum, așa că acum dau și una reciuță. Adevărul este că veți avea fiecare echipa lui, dar lucrurile vor sta puțin diferit pentru fiecare echipă. În funcție de clasamentul echipelor veți avea un număr limitat de concurenți în echipă. Cel care are cele mai multe amulete, cu punctajul cel mai mare, va avea șase concurenți în echipe, următorul va avea cinci, următorul va avea patru și ultimul va avea trei concurenți, cu tot cu cuțitul de aur”, a zis Irina Fodor.

„Eu am ajuns anul trecut în semifinală cu cinci oameni! Cum să încep cu trei? Pe cine alerg, pe cine cert, cu cine vorbesc? Nu, e cumplit!”, a fost de părere Orlando Zaharia.

Cine a câștigat prima amuletă a sezonului 16 Chefi la cuțite

Serghei Mizil a degustat farfuriile celor patru jurați și a decis cine a câștigat prima amuletă din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite.

Cei patru bucătari celebri au avut la dispoziție suma de 100 de lei și doar 15 minute pentru a-și face coșul cu ingrediente. Apoi, cronometrul a pornit și fiecare s-a apucat de gătit, dorindu-și să îl impresioneze pe invitatul special al acestei ediții, Serghei Mizil.

Amuleta pusă în joc de Irina Fodor a fost următoarea: „Ai puterea să organizezi pe stații concurenții celorlalte trei echipe”.

Cinci puncte și amuleta au mers către Chef Alexandru Sautner cu rețeta lui de mușchiuleț de porc cu piure. Patru puncte a luat farfuria cu miel al lui Chef Orlando Zaharia, trei puncte a primit Chef Richard Abou Zaki, iar două puncte au mers la Chef Ștefan Popescu.

„Nu pot să cred, eu două puncte din nou”, a zis supărat Chef Ștefan Popescu.

„Nu ai spart ghinionul, Serghei”, a completat Chef Richard Abou Zaki.

