Denise Rifai și Dan Alexa, din nou împreună în public. Cum au fost surprinși

Denise Rifai și Dan Alexa au fost văzuți din nou împreună, de această dată la Constanța, unde au participat la botezul copilului unor prieteni apropiați.

Fotografia publicată ulterior pe rețelele sociale a reaprins speculațiile despre o posibilă relație între jurnalista Kanal D și cunoscutul antrenor.

Reacțiile fanilor când au văzut imaginea cu Alexa și Rifai

Zâmbetele largi și apropierea lor au atras imediat atenția publicului, care urmărește cu interes fiecare apariție a celor doi.

Imaginea postată online a stârnit un val de comentarii pozitive. „Alexa e un învingător! Și cu zâmbetul pe buze!”, „Felicitări, vă potriviți!”, „Bravo lor!”, „Mult succes în continuare! Respect și admirație!” – sunt doar câteva dintre mesajele care au apărut pe rețelele sociale, semn că admiratorii privesc cu entuziasm apropierea dintre cei doi.

Când ar fi început apropierea dintre ei

Surse apropiate celor doi au dezvăluit că scânteia s-a aprins în urmă cu câteva luni, chiar în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. La ediția în care Dan Alexa a fost invitat, telespectatorii au remarcat imediat chimia dintre ei, schimburile de priviri și tonul jucăuș al discuțiilor. După interviu, dialogul ar fi continuat în afara camerelor, transformându-se treptat într-o conexiune cu potențial.

Deși preferă discreția și nu au confirmat oficial o relație, aparițiile tot mai dese împreună sugerează că povestea lor se află la început și are toate șansele să devină una dintre cele mai urmărite din showbizul românesc. Între Denise Rifai și Dan Alexa există o diferență de vârstă de 6 ani, prezentatoarea având 40 de ani, iar antrenorul 46.

Ce spune Serghei Mizil despre aparițiile celor doi împreună în public

Serghei Mizil a comentat public zvonurile legate de relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa, exprimându-și aprecierea față de apropierea celor doi. Vizibil încântat de ipostazele în care au fost surprinși recent, Mizil a subliniat că îi consideră un cuplu potrivit și că se bucură sincer pentru ei.

„Mă bucur mult pentru ei, ce pot să spun, că eu țin la amândoi. Eu zic că se potrivesc, din moment ce sunt împreună, se potrivesc. Eu nu știu dacă s-a aprins flacăra când a fost el în emisiune la ea, dar foarte bine că s-a echilibrat, că și-a găsit o parteneră, din punctul meu de vedere.

Nu cred că e prea devreme pentru el, e băiat tânăr, nu trebuia să stea să aștepte. Nu știu dacă o să meargă relația, asta nu poți să știi niciodată, cine poate ști asta? Dar eu mă bucur, din punctul meu de vedere sunt un cuplu foarte frumos” – a spus Mizil, citat de cancan.ro.

