Când începe Chefi la cuțite, sezonul 17: „Competiția asta a intrat într-o nouă eră”

Chefi la cuțite revine cu sezonul 17, moment în care cei patru jurați, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu vor intra din nou în platoul show-ului culinar pentru a găsi noi talente. Bătăliile pentru amulete vor continua și sezonul acesta, iar chefii sunt pregătiți să dea tot pentru a obține cât mai multe.

Când începe sezonul 17 Chefi la cuțite

Din 2 martie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care se va dezvălui telespectatorilor cu o înfățișare proaspătă.

Prezentatoarea show-ului culinar, Irina Fodor, va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, cei patru jurați întrecându-se în competiția cea mai puternică din ringul culinar în fiecare luni, marți și miercuri seara, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Cei patru jurați vor căuta și de data aceasta bucătari sau pasionați de bucătărie care să demonstreze că au ceea ce este nevoie pentru a ajunge în echipe. Și doar unul va pleca acasă cu premiul cel mare.

Primele declarații ale juraților

Entuziasmați și cu forțe proaspete de muncă, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner spun că pentru ei, întrecerea începe înainte de a păși în platou.

„Revoluția în bucătărie continuă la Chefi la cuțite. O să vedeți farfurii spectaculoase și invitați cu totul speciali, o să simțiți mai mult ca oricând adrenalina din bucătăria noastră, veți trăi alături de noi poveștile concurenților… De când competiția a trecut la un nou nivel, cu patru echipe, îmi dau seama că platoul ăsta se încinge de cum intrăm în el. Nici nu trebuie să ne dea startul Irina că noi deja începem întrecerea de la cabina de make up”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„De sezonul trecut, de când fiecare dintre noi are echipa lui și clasamentul stabilește numărul de concurenți al fiecăruia, competiția asta a intrat într-o nouă eră. Am început un nou capitol care continuă surprinzător în sezonul 17. Veți vedea unde poate duce dorința noastră constantă de a construi acest nou drum al gastronomiei în România”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Ne vedem din 2 martie, gata de bătălie în bucătărie. Deabia aștept să descoperiți ce se întâmplă în sezonul 17, să vedeți nu doar întrecerea nebună dintre noi, ci și oamenii care ne calcă pragul, concurenții care fac concursul ăsta cu atât mai puternic. Va fi epic!”, a anunțat Chef Alexandru Sautner.

„Intru în lupta asta mai pregătit ca niciodată. Dar Chefi la cuțite este mai mult decât o luptă. Este o călătorie magică în care ne descoperim constant. Și descoperim noi talente în bucătărie. Pentru că asta este o parte foarte importantă din misiunea noastră, din misiunea Chefi la cuțite. Iar acest sezon vă va aduce multe povești frumoase și concurenți al căror parcurs sunt convins că îl veți urmări cu multă emoție”, a spus Chef Ștefan Popescu.

