Irina Fodor, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la „Chefi la cuțite". „Aflu câteodată niște lucruri…" Ce se întâmplă, de fapt, în culisele emisiunii

Raluca Vițu
Actualizat 20.11.2025, 15:22

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite”, a vorbit recent despre culisele show-ului culinar și despre modul în care cei patru jurați interacționează atunci când camerele nu mai filmează. Vedeta Antenei 1 a subliniat că relația dintre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu este mult mai complexă decât lasă să se vadă pe micile ecrane.

Jurații, o „familie” în afara platoului

Irina Fodor a explicat că, deși formatul emisiunii presupune competiție și tensiune, între jurați s-a creat o conexiune autentică. „Aș începe cu faptul că, deși sunt la cuțite, funcționează foarte bine unul cu celălalt. S-a creat acolo o conexiune. Știu lucruri unii despre ceilalți, despre familiile lor, despre copii. Se atacă și cu lucruri personale, și cu lucruri de la muncă. Nici nu știi! Adică aflu câteodată niște lucruri doar pentru că se înțeapă ei între ei”, a declarat prezentatoarea, citată de click.ro.

Prezentatoarea a mai povestit că legătura dintre cei patru chefi depășește limitele emisiunii. „Le place foarte mult unde se află. Le place să fie în platoul ‘Chefi la cuțite’. Chiar sunt o familie. Și își știu unii altora programul: ‘Ai fost azi dimineață la sală? Te-ai dus cu fiul tău nu știu unde?’ E clar că se întâlnesc și vorbesc și în timpul liber. Adică nu doar ce se întâmplă acolo în platou”, a mai spus Irina Fodor.

Schimbări majore în sezonul 16

Noua regulă din sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite” complică misiunea juraților și ridică miza confruntărilor pentru amuletă. Dacă până acum bătăliile din prima parte a competiției aduceau doar avantaje punctuale, acum punctajele obținute influențează direct dimensiunea echipelor fiecărui chef.

Începând cu acest sezon, fiecare jurat va conduce propria echipă, însă numărul de concurenți pe care îl va avea depinde de clasamentul amuletelor. „În funcție de clasamentul amuletelor veți avea un număr diferit de concurenți în echipă”, le-a transmis Irina Fodor celor patru chefi.

Astfel, lupta pentru amulete devine decisivă, deoarece oferă nu doar avantaje, ci și posibilitatea de a selecta mai mulți concurenți în bootcamp. Reacțiile juraților au fost pe măsură: „Este cumplit ce ne așteaptă”, a spus Chef Orlando Zaharia, în timp ce Alexandru Sautner a comentat cu umor, dar și cu o notă de îngrijorare: „Ne putem întoarce la trei echipe?”.

„Doamne, cât își doreau treaba asta, să se confrunte așa de la egal la egal! Să aibă fiecare concurenții lui! Să arate fiecare ce poate! Eu mă bucur că le-am făcut surpriza asta. Nu știam sigur dacă se va întâmpla sau nu, dar până la urmă, iată că s-a putut”, a precizat Irina Fodor despre noile schimbări din sezonul 16.

Irina Fodor, între două mari proiecte

Pe lângă „Chefi la cuțite”, Irina Fodor este implicată și în „Asia Express”, ceea ce presupune un program extrem de solicitant. Ea petrece luni întregi departe de familie, dar reușește să își păstreze energia și optimismul. Conform presei, efortul său este recompensat cu onorarii consistente, de aproximativ 25.000 de euro pentru fiecare sezon al reality-show-ului.

Foto – Facebook / Instagram

