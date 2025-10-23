Elena Matei a născut. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” și „Survivor România” a devenit mamă pentru a doua oară. „Prima cezariană a fost traumatizantă. Mi-a fost teamă!”

Elena Matei, cunoscută publicului din emisiunile „Chefi la cuțite” și „Survivor România”, a adus pe lume al doilea copil, o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta a împărtășit emoțiile și provocările nașterii printr-o postare sinceră pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre diferențele dintre prima și a doua cezariană, dar și despre curajul și puterea mamelor.

Elena Matei a născut prin cezariană

Elena a povestit că prima cezariană a fost o experiență traumatizantă, iar teama pentru cea de-a doua intervenție a fost reală. „Recunosc, prima cezariană a fost traumatizantă pentru mine, la fel ca prima ridicare, primul strănut, primul mers cu mașina către casă. Mi-a fost teamă pentru cea de-a doua cezariană, comparam cu prima și eram speriată”, a scris ea pe Instagram.

Deși și-a dorit o naștere naturală, lucrurile nu au decurs conform planului. „Mi-am dorit din tot sufletul să nasc natural și m-am pregătit pentru asta, dar din păcate lucrurile s-au aliniat altfel. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin mamă sau că am ales varianta ușoară”, a transmis Elena, subliniind că fiecare experiență de naștere este unică și merită respect.

Mesaj pentru toate mamele: „Sunteți eroine!”

În mesajul său, Elena Matei a ținut să încurajeze toate femeile care trec prin experiența nașterii, indiferent de forma aleasă sau impusă de circumstanțe. „Naștere naturală sau naștere prin cezariană, oricare ar fi ea, felicitări tuturor mamelor! Sunteți puternice, sunteți eroine, sunteți tot! Meritați tot ce este mai bun în această lume! Să nu uitați asta niciodată despre voi!”, a scris ea cu emoție.

Vedeta a mai mărturisit că i-ar fi plăcut să fie mai bine pregătită psihic pentru ceea ce urma, și că ar fi fost de ajutor să vadă mai multe experiențe reale împărtășite de alte mame. „Mi-a fost teamă să vă povestesc până acum experiențele mele cu nașterea, nu voiam să bag frică în voi. Fiecare experiență este diferită, dar mie una mi-ar fi plăcut să fiu puțin mai pregătită psihic pentru asta.”

Elena Matei mai are o fiică, Victoria, născută în iunie 2024, despre care vorbește cu mândrie ori de câte ori are ocazia. După prima naștere, ea a scris pe Facebook: „We did it! Suntem bine amândouă! Vă mulțumesc pentru mesaje, încerc să dorm puțin ca să prind putere. #babyV e bine, a dormit toată noaptea, a păpat și ‘Liquid Gold’. Mulțumesc din suflet personalului. Tot ce au făcut pentru noi a fost… Respect tuturor femeilor care au dat naștere.”

