Cum a reacționat spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după ce a născut, la raportul Ministerului Sănătății

Armonia Hospital, clinica privată din Constanța unde o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut natural un băiețel sănătos, a reacționat la raportul Ministerului Sănătății, care a depistat o listă lungă de nereguli din unitatea medicală.

Reacția spitalului privat din Constanța unde o tânără a murit după ce a născut, la raportul Ministerului Sănătății

Reprezentanții Armonia Hospital au transmis că aspectele semnalate de Ministerul Sănătății vizează elemente de natură administrativă și tehnică, care se află în curs de remediere. De asemenea, unitatea medicală a mai transmis că a început soluționarea neregulilor identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătății, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă și tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, și se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea și optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății”, a transmis spitalul Armonia, potrivit Digi24.

Unitatea medicală a mai declarat că „activitatea Armonia Hospital se desfășoară în continuare în limitele permise de reglementările în vigoare, asigurând continuitatea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să poată beneficia fără întreruperi de serviciile noastre”, potrivit sursei citate.

În încheiere, clinica și-a reafirmat „angajamentul pentru respectarea legislației în vigoare și menținerea celor mai înalte standarde profesionale în toate aspectele activității sale”.

Citește și: „Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil.” Experiența cutremurătoare a unei tinere care a născut la aceeași clinică privată din Constanța unde o femeie de 29 de ani a murit recent, după naștere

Ce nereguli a depistat Ministerul Sănătății la spitalul Armonia

La solicitarea Ministerului Sănătății, o echipă de control a verificat spitalul Armonia, unde o tânără a suferit complicații după o naștere naturală, fiind transportată la Spitalul Județean, unde a murit.

Iată ce nereguli au fost depistate la clinica privată:

Spitalul funcționează, încă din 2009, într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii cerând, abia în 2024, schimbarea destinației.

Saloanele sunt mai mici decât prevede normativul.

S-au descoperit materiale sanitare și biocide expirate.

S-au descoperit produse sanguine depozitate în frigidere de uz casnic, nevalidate de către Centrul de Transfuzie Sanguină.

Numărul de paturi din Secția ATI este mai mare decât în documente.

Corpul de Control a stabilit că „autorizația sanitară de funcționare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale”.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News