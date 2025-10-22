„Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil.” Experiența cutremurătoare a unei tinere care a născut la aceeași clinică privată din Constanța unde o femeie de 29 de ani a murit recent, după naștere

O femeie a povestit experiența ei cutremurătoare după ce a născut, în anul 2023, la aceeași clinică privată unde Mădălina, o tânără polițistă de 29 ani, a murit recent, la scurt timp după ce a născut natural un băiețel sănătos.

Experiența traumatizantă a unei tinere care a născut la clinica privată din Constanța

O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală.

Femeia a călcat pragul clinicii pentru prima dată la finalul anului 2022, iar fiul ei, Petru, s-a născut în ianuarie 2023. Aceasta a povestit că a avut o sarcină sănătoasă și că a ales clinica din Constanța pentru beneficiile pe care le oferea: prezența partenerului în sala de nașteri, nașterea fără mască și posibilitatea de a sta cu copilul în brațe imediat după naștere.

„Cam în a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa și lichidul amiotic era verde, era ca un spanac, moment în care eu m-am speriat”, a povestit femeia, pentru sursa citată.

După acest incident înspăimântător, femeia povestește că fiul i-a fost așezat pe piept inert, fără să respire.

„Am avut probabil un instinct ca orice mamă, am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, el nu scotea niciun sunet, nici nu respira. Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”, a mai povestit.

A fost lăsată fără supraveghere 40 de minute pe masa de nașteri

Femeia mărturisește că au urmat 40 de minute pe care le-a petrecut în salon singură, fără copil și îngrijire medicală și fără să fi fost ajutată să nască placenta. Nașterea placentei, cunoscută și ca delivrență, este a treia etapă a nașterii, care începe imediat după expulzia bebelușului și se încheie cu eliminarea placentei și a membranelor din uter.

„Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Urlam după Petru, îi strigam numele, plângeam, eram disperată și la un moment dat m-am dat jos singură de pe masa de nașteri și, ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil”, a mai transmis femeia.

Ea a declarat că a văzut prima data bebelușul „cam la vreo două ore distanță”. „Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean”, a completat ea.

După nașterea traumatizantă, femeia spune că a mers la mai mulți medici, care i-au spus că procedura corectă în situația ei ar fi fost o cezariană de urgență.

„Medicii și asistentele de acolo nu erau deloc surprinși că este încă un caz de la acest spital. Ei spuneau «ISIS» spitalului. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai adăugat femeia.

