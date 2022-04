De ce a participat, de fapt, Elena Matei la „Chefi la Cuțite”. „Da, m-am folosit de acea emisiune!”

Elena Matei (23 de ani) a devenit cunoscută publicului telespectator din România după participarea în emisiunea culinară „Chefi la cuțite” 2021.

Acolo a făcut parte din echipa chefului Sorin Bontea și și-a demonstrat priceperea în arta gătitului și perseverența, ea numărându-se printre concurenții care au rămas cel mai mult în competiție.

Poate mulți dintre telespectatorii care au urmărit-o s-au gândit că Elena a participat la un concurs de gătit pentru a-și demonstra abilitățile culinare. Dar nu este așa.

Elena Matei a dezvăluit recent că s-a dus la „Chefi la cuțite” cu un scop, acela de a se face cunoscută în rândul publicului, pentru ca mai apoi să participe și la alte emisiuni televizate de succes. Și a reușit. După cooking show-ul de la Antena1, Elena a participat la Survivor 2021.

Celălalt reality-show a fost ca să fiu luată în seamă aici, pentru că eu am mai încercat să merg la «Survivor», dar nu am trecut mai departe și am crezut că se datorează faptului că sunt foarte mică și foarte slabă.

Și atunci a trebuit să fac ceva, să vadă oamenii că nu contează cum arăți și că ambiția și determinarea chiar contează, așa că am participat la celălalt reality-show, în care am ajuns și în finală. Eu, de fapt, mi-am dorit aici la «Survivor» cel mai mult. Da, am folosit «Chefi la cuțite» ca să ajung aici! – a dezvăluit tânăra, pentru Cancan.