Will Smith, probleme pe plan profesional după răbufnirea de la Oscaruri: „Afacerile cu el sunt riscante acum”

Incidentul de la gala Premiilor Oscar 2022, când Will Smith l-a pălmuit în direct, pe scenă, pe Chris Rock, după ce acesta a făcut o glumă răutăcioasă la adresa aspectului fizic al soției sale, Jada Pinkett Smith, are urmări mai serioase decât Smith s-ar fi așteptat. Chiar dacă și-a cerut iertare în public pentru ieșirea necumpătată pe care a avut-o și și-a dat demisia din Academia Oscarurilor, pe plan profesional, actorul are acum de suferit.

Giganții Apple+ și Netflix au anunțat, potrivit Daily Mail, că se retrag din lupta pentru drepturile de ecranizare au unui film despre viața lui Will Smith. Cele două companii și-au dorit să obțină drepturile pentru realizarea unei pelicule pe baza autobiografiei lui Will Smith, devenită best-seller, dar incidentul de la Oscaruri le-a schimabat decizia.

„Netflix și Apple+ au retras în liniște ofertele pentru un film biografic despre Will Smith, iar acum își vor folosi fondurile pentru dezvolatrea unor idei și proiecte ale altor actori de culoare” – a transmis o sursă, potrivit publicației citate mai sus. Aceeași sursă a mai precizat că afacerile cu celebrul actor sunt acum catalogate drept „riscante”, deoarece el se confruntă în perioada aceasta cu suspendarea mai multor proiecte de film, în urma răbufnirii de la Oscaruri.

Lucrările la cea de-a patra parte a francizei Bad Boys au fost suspendate de Sony, în urma scandalului de la Oscar. În plus, și Netflix a încetinit producția pentru thriller-ul „Fast and Loose”, care îl are ca protagonist pe Will.

Înainte de a investi milioane de dolari în proiecte noi, cei din industria cinematografică vor mai întâi să evalueze cât de pătată este reputația lui Smith după palma pe care i-a dat-o lui Chris Rock.

