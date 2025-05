Care este diferenţa dintre cartofii noi şi cei obişnuiţi. Care sunt mai sănătoşi!

Cartofii noi se numără printre legumele cele mai delicioase la început de vară. Pregătiți la cuptor, gratinați sau copți pe grătar, cartofii noi sunt plini de savoare și au un gust mult mai dulce și plăcut decât al cartofilor vechi. În plus, ei au și mai multe vitamine decât cartofii culeși toamna.

Ce deliciu sunt cartofii noi, înăbușiți cu sos de usturoi verde, iaurt și mărar! Este una dintre mâncărurile tradiționale, cu care ne delectam întotdeauna la bunici, când se făceau cartofii noi în grădină.

Abia așteptam cartofii noi, pentru că în mod cert este o mare diferență de gust între ei și cartofii vechi, recoltați de toamna. Pe lângă savoarea lor dulceagă, cartofii noi aduc un aport de vitamine și fibre important într-o alimentație echilibrată. Trebuie doar să ne ferim să îi gătim cu mult ulei!

Cartoful, al treilea aliment în lume

Originar din zonele montane ale Americii de Sud, cartoful s-a răspândit în întreaga lume putând fi cultivat în soluri diverse și în regiuni foarte diferite, de la malul mării, până în regiunile montane. După orez și grâu, cartoful a devenit al treilea aliment de bază al lumii. Se cultivă ușor, nu este deloc pretențios, nu are nevoie de prea multă apă și este un aliment sățios.

În ultimele două secole au fost dezvoltate peste 200 de soiuri de cartofi care diferă în ceea ce privește culoarea, textura și gustul. Avem cartofi albi, galbeni, mov sau roz, cartofi tari sau făinoși, cartofi mai dulci și cartofi cu un gust neutru.

Când se recoltează cartofii noi

Cartofii noi, indiferent de soi, sunt cei mai apreciați și iubiți, deoarece au un gust dulce, cremos și savuros. Cartofii noi sunt tuberculi fragezi, cu o coajă subțire, care sunt recoltați la începutul verii, înainte de a se maturiza complet.

Sunt ușor de recunoscut după dimensiunile reduse, de mărimea unor prune, fie că sunt mai rotunzi sau alungiți. Dar criteriul cel mai sigur după care poți recunoaște cartofii noi este coaja lor extrem de subțire, care nici nu trebuie curățată când îi gătești. Este suficient să fie spălați foarte bine de nisip și pot fi gătiți cu tot cu coajă.

Ce diferențe sunt între cartofii noi și cei vechi

Iubitorii de cartofi așteaptă cu nerăbdare tuberculii fragezi de vară, pentru gustul lor dulce. Dar aceasta nu este singura diferență față de cartofii recoltați la final de sezon.

Culoare

Aspectul și culoarea diferă de la cartofii noi la cei vechi. Așa cum știm, cartofii noi au o coajă netedă, subțire și o culoare mult mai deschisă, fie că sunt albi, roșii sau mov. Cartofii vechi, recoltați după ce s-au maturizat complet, au o culoare mult mai închisă, mai intensă.

Coajă și textură

Așa cum știm, coaja cartofilor noi este foarte subțire, care de obicei se curăță singură când îi spălăm cu un burete aspru, sub un jet de apă rece. Textura cartofilor noi este mai crocantă, deoarece conțin mai multă apă și mai puțin amidon, decât cartofii vechi. De aceea, când îi gătim, cartofii noi devin mai cremoși, având un procent mai mare de apă decât cartofii complet dezvoltați.

Gust

Datorită conținutul scăzut de amidon, cartofii noi sunt mult mai dulci. Zaharurile naturale pe care le conțin cartofii se transformă treptat în amidon, pe măsură ce tuberculii se maturizează. Cartofii tineri fiind fragezi, ei conțin mai mult zahăr, decât amidon, de unde reiese și gustul lor dulce, atât de apreciat de iubitorii acestei legume.

Ce vitamine și minerale conțin cartofii noi

Știai că aceste legume dulci conțin de fapt un procent semnificativ de vitamina C? Într-adevăr, cartofii noi sunt o sursă bună de vitamina C, chiar dacă nu se compară cu citricele sau căpșunele. Ei mai conțin și vitamina B1, acid folic și vitamina B6. Vitamina B1 este importantă pentru refacerea energiei, acidul folic este important pentru sistemul nervos, iar vitamina B6 ajută la formarea celulelor roșii din sânge și la întărirea sistemului nervos și a celui imunitar. S-a mai dovedit și că vitamina B6 are beneficii în ameliorarea tensiunilor premenstruale, a astmului și a diabetului.

O porție de 100 de grame de cartofi noi are 92 de calorii, dar ei nu conțin grăsimi nesănătoase, decât dacă sunt prăjiți. O porție de 100 g de cartofi noi fierți sau pregătiți la cuptor mai conține 6% din necesarul zilnic de fier și 11% din necesarul zilnic de potasiu. Fiecare celulă din organism are nevoie de potasiu pentru a funcționa corespunzător, iar cartofii noi sunt o sursă bună pentru acest mineral.

Este important să reții că cele mai multe minerale și fibrele benefice din cartofii noi se găsesc de fapt în coaja lor. De aceea, se recomandă să gătești cartofii fragezi cu tot cu coajă, fie că îi coci la cuptor cu alte legume, fie că îi fierbi pentru un piure sau îi folosești pentru o salată de cartofi cu ouă. De preferat ar fi să îi consumi cât mai rar prăjiți în ulei și mai des fierți sau copți pentru a te bucura de beneficiile lor nutritive.

Fibrele din coaja cartofilor noi ajută digestia, ajută la eliminarea toxinelor și diminuează riscul de cancer de colon. Cartofii noi, fierți sau copți, sunt excelenți pentru cei care suferă de constipație. O porție de cartofi noi copți, serviți cu iaurt și verdețuri reglează imediat tranzitul intestinal.

Cum se consumă cât mai sănătos

Evită pe cât posibil să prăjești cartofii noi, deoarece prin prăjire, pulpa fragedă a cartofilor absoarbe mai mult ulei decât cartofii vechi, bogați în amidon. Iar temperaturile ridicate și uleiul încins distrug o bună parte din fibrele și vitaminele pe care le conțin cartofii noi.

Așadar, cartofii noi fierți (atât cât este necesar să se înmoaie) sau copți la cuptor până devin ușor aurii sunt cei mai sănătoși pentru consum. Ei sunt mult mai hrănitori decât cartofii culeși toamna, deoarece pot fi consumați cu tot cu coajă.

În ceea ce privește cele mai sănătoase combinații cu cartofi noi acestea sunt cele cu legume, proaspete sau coape, cu verdețuri, cu brânzeturi și iaurturi. Auzim adesea că nu este sănătos să combinăm cartofii cu pâine sau carne, dar acesta nu este decât un mit. În realitate, proteinele și fibrele din pâine și carne întârzie absorbția de zaharuri din cartofi și te ajută să te simți sătul mai mult timp. Chiar dacă ții dietă, poți consuma cartofii noi copți cu o carne slabă de pasăre sau de pește. Un astfel de meniu nu îți pune în pericol silueta și dieta!

Salata de cartofi noi fierți, cu multe verdețuri, cu lămâie sau cu sos aromat de iaurt constituie un preparat sățios și delicios, recomandat adesea chiar și pentru persoanele care țin dietă sau care au o formă ușoară de diabet.

Atenție la cartofii noi de culoare verde

Uneori, printre cartofii buni se strecoară și cartofi noi cu o coajă verzuie sau cu pete verzi. Aceștia nu sunt recomandați pentru consum. Ei conțin o substanță otrăvitoare care se găsește de obicei doar în frunzele și în fructele acestor legume. În cartofii care se dezvoltă în pământ, la rădăcină, ea nu ar trebui să se găsească într-o concentrație atât de mare pentru a fi periculoasă. Cu toate acestea, în anumite condiții, solanina, ajunge și în cartofii comestibili.

Solanina este o otravă pe care legumele o produc pentru a se apăra de dăunători. De aceea, frunzele și fructele cartofilor sunt toxice și se consumă doar tuberculii care se dezvoltă în pământ. Câteva grame de solanină sunt suficiente să producă dureri abdominale, vărsături și amețeală. De aceea, este bine să cureți partea verde a cartofilor sau să te ferești să cumperi cartofi noi care sunt încă verzi. Cartofii verzui nu sunt cartofi de calitate, au un gust amărui și se strică mult mai repede decât cartofii noi bine dezvoltați.

Solanina se mai găsește și în alte legume ale căror frunze și flori sunt de asemenea toxice, precum roșiile sau vinetele. Nu este indicat să mâncăm roșii crude, așa numitele gogonele, decât dacă sunt murate sau gătite, și nici vinete care nu sunt suficient de bine coapte. Ele pot avea o anumită concentrație de solanină care poate provoca tulburări gastrice, crampe și amețeli.

Cum se curăță rapid cartofii noi

Evită să cureți cartofii noi de coaja lor subțire. Aceasta este bogată în săruri minerale și în vitamine, iar o parte dintre ele nu se regăsesc în pulpa cartofilor.

Spală bine cartofii noi cu un burete curat, pentru a îndepărta nisipul. În loc de burete, mai poți folosi o mână de sare grunjoasă. Sarea de mină grosieră este excelentă pentru a curăța cartofii noi de coaja care s-a uscat. Sarea pătrunde în zonele mai greu de curățat cu buretele și îndepărtează orice fir de nisip.

În al doilea rând, sarea distruge o bună parte din bacteriile care se dezvoltă pe coaja cartofilor. Și nu în ultimul rând, sarea înmoaie coaja cartofilor și te ajută să îi fierbi sau să îi coci mai repede.

Așadar, folosește sarea grosieră să cureți cartofii noi și vor fi mai delicioși când îi vei găti.

Cum alegi și cum păstrezi cartofii noi

Când îi cumperi, alege cartofii cu coaja sănătoasă, fără pete. Ferește-te de cartofii verzui deoarece aceștia au un gust amar. Nu cumpăra cartofi noi deja spălați, decât dacă îi gătești în ziua respectivă. Ei se strică cel mai repede.

Cartofii sănătoși, acoperiți cu un strat subțire de nisip uscat vor rezista cel mai bine. Păstrează-i în cutii de carton sau în pungi de hârtie, într-un loc răcoros, dar nu îi ține la frigider pentru că temperatura scăzută le distruge pulpa și încep să mucegăiască.

foto: Shutterstock

