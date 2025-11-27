Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite 2025

Tal Berkovich, o americancă născută în Israel și pe jumătate româncă, a impresionat la Chefi la cuțite, sezonul 16. Cu preparate inovatoare și o poveste de viață inspiratoare, a câștigat cuțitul de aur oferit de Chef Ștefan Popescu.

Cine e Tal Berkovich

Sezonul 16 al emisiunii «Chefi la cuțite» a debutat cu o mulțime de momente spectaculoase, iar unul dintre cele mai remarcabile a fost oferirea cuțitelor de aur. Printre cei care au impresionat jurații se numără Tal Berkovich, concurenta care l-a cucerit pe Chef Ștefan Popescu încă de la primele sale preparate. Concurenta reușit să se remarce nu doar prin talentul său culinar, ci și prin povestea sa de viață inspirațională.

Tal Berkovich, născută în Israel și cu origini românești, este o femeie care a cucerit publicul și jurații prin personalitatea sa carismatică și preparatele culinare de excepție. Înainte de a se dedica pasiunii pentru gătit, Tal a avut o carieră impresionantă ca actriță și model.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestit concurenta la testimoniale.

Drumul spre bucătărie

Pasiunea pentru gătit a apărut în viața ei ca o necesitate. Tal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală autoimună în urmă cu aproximativ nouă ani. Aceasta a fost o experiență care i-a schimbat complet viața.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten, în orice!”, a povestit Tal Berkovich.

Această provocare a determinat-o să intre în bucătărie și să își creeze propriile rețete

„Eu iubesc mâncarea, așa că, am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Așa am început în bucătărie. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit! După această experiență, nu numai că am învățat să gătesc, dar am simțit că este o chemare și trebuie să împart aceste cunoștințe. Mi-a fost foarte clar că asta este ceea ce vreau să fac”, a mai povestit ea.

Chef Ștefan Popescu i-a oferit cuțitul de aur

În ediția a șaptea a noului sezon, Tal Berkovich a reușit să obțină patru cuțite din partea juraților, impresionându-l în mod special pe Chef Ștefan Popescu. Preparatele care au cucerit juriul au fost mille-feuille de sfeclă roșie cu caviar de mărar, denumit „Inima mamei”, și papanași fără gluten cu vată de zahăr, numiți „Inima mea nu se schimbă niciodată”. Chef Ștefan a fost atât de impresionat încât i-a oferit cuțitul de aur, un moment care a marcat drumul concurentei la Chefi la cuțite.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!” i-a spus Chef Ștefan Popescu.

