Cum arată echipele Chefi la cuțite ale sezonului 16. Cine au fost concurenții aleși de cei patru jurați

Sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite” a ajuns în etapa mult așteptată a formării echipelor. Cei patru jurați și-au ales concurenții, iar Richard Abou Zaki, câștigătorul celor mai multe amulete, va avea o echipă de șapte membri.
Pe de altă parte, chef Orlando Zaharia are 6 membri, chef Alexandru Sautner are 5 membri în echipă, iar chef Ștefan Popescu are patru concurenți.
În bootcamp, concurenții au trebuit să-și demonstreze abilitățile culinare în două probe distincte: prepararea unui desert și a unui fel sărat. Din cei 77 de participanți care au ajuns în această etapă, doar cei mai talentați și-au găsit locul în echipele celor patru chefi.
Richard Abou Zaki va conduce cea mai mare echipă din acest sezon. Șase concurenți au primit tunica verde în urma probelor, iar Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui Richard, completează echipa. Membrii echipei verzi sunt:
Maria Moraru Quagliano
Sorina Jumugă
Ioan Bârgu
Sergiu Deac
Mărioara Nucșoreanu
Andreea Opriță
Echipa lui Orlando Zaharia
Orlando Zaharia va conduce echipa albastră, formată din șase concurenți, inclusiv cuțitul său de aur, Maria Arșenica Cocean.
Alexandru Sautner are cinci membri în echipa galbenă, printre care și Alexandru Gabriel Helju, cuțitul său de aur.
Bogdan Panaite
Ana Solonari
Diana Andreescu
Bianca Jurcă
Echipa lui Ștefan Popescu
Ștefan Popescu are cea mai mică echipă, cu doar trei concurenți și cuțitul de aur, Tal Berkovich, în echipa bordo:
Darius Ticmenov
Ștefana Mercori
Lorin Schebor
Richard Abou Zaki și-a negociat culoarea
Într-un moment surprinzător, Richard Abou Zaki a negociat cu Ștefan Popescu pentru a obține culoarea verde pentru echipa sa. Acesta primise plicul cu culoarea bordo, dar l-a convins pe Ștefan Popescu, care avea culoarea verde, să facă schimb.
„Ștefan, ascultă o chestie! Mie culorile astea nu-mi plac, dar a ta îmi place mult! Știi ce s-a întâmplat sezonul trecut, nu? Ai ocazia să îți iei revanșa. Am suferit că nu mi-ai dat culoarea! Te rog din sufletul meu de copil. Îți dau pupici!”, i-a spus Richard Abou Zaki lui Ștefan Popescu.
Această alegere nu este întâmplătoare. Richard a câștigat sezonul 14 cu o echipă verde, iar cuțitul său de aur din acel sezon, Andreea Ignat, a obținut marele premiu și trofeul.
