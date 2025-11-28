Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. „A contat bătaia aia în bucătărie!” Prin ce a trecut juratul de la „Chefi la cuțite”

Chef Richard Abou Zaki a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut în perioada în care lucra într-un restaurant din străinătate. El a povestit cum o întâmplare dură, o „bătaie în bucătărie” primită de la o șefă, i-a marcat parcursul și l-a ajutat să devină omul și profesionistul de astăzi.

De la o copilărie cu lipsuri la restaurante Michelin

Chef-ul a rememorat copilăria plină de lipsuri și modul în care experiențele grele l-au format. „A contat bătaia aia în bucătărie, da. M-a format cine sunt acum. Eu sunt fructul trecutului meu. Și dacă nu ar fi fost parcursul ăla, poate nu aș fi acum aici. În copilărie, mâncarea era un lux. Mâncai ce-ți permiteai. Eram o familie săracă, nu aveam posibilitatea să ne permitem chestii de lux.”

Richard Abou Zaki a făcut o comparație între copilăria sa și viața pe care o oferă acum fiicei sale, Carlotta. „Și eu, când mă gândesc la Carlotta mea, care a mâncat în 30 de restaurante Michelin, și are 4 ani, și eu am mâncat prima oară la 18 ani într-un restaurant cu o stea” – a mărturisit cheful, potrivit cancan.ro.

Sacrificiile Chefului Richard pentru pasiunea sa

În urmă cu ceva timp, Chef-ul a vorbit și despre sacrificiile pe care le face pentru a-și urma pasiunea pentru gastronomie.

„Lunile de vară sunt cele mai grele pentru mine. Restaurantele mele sunt situate în zona mării, așa că vara este perioada de vârf, iar eu trebuie să mă asigur că totul merge bine în fiecare dintre ele. Cu atât mai mare provocarea să fiu conectat la întreaga activitate când sunt la filmările pentru „Chefi la cuțite”. În plus, când sunt plecat la filmări nu-mi mai văd familia, dar ai mei mă înțeleg.

Știu cât de pasionat sunt de munca mea și câte sacrificii fac pentru ei, dar și pentru parcursul meu profesional. Pentru că fiecare succes se obține cu sacrificiu și cu muncă grea”, a declarat Richard Abou Zaki.

Citeşte şi: Cine este chef Richard Abou Zaki. Juratul „Chefi la cuțite” este însurat, are o fetiță și un restaurant cu o stea Michelin

Citeşte şi: Juratul Chefi la cuțite, Richard Abou Zaki, desemnat cel mai bun Chef din Italia: „Nu-mi vine să cred”

Citeşte şi: Situație fără precedent la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki s-a certat cu Antonio Passarelli, după jurizarea amuletei

El a adăugat că nici măcar în pauza filmărilor nu își permite un concediu, fiind mereu prezent în bucătăriile sale. „Acum sunt în pauza filmărilor pentru Chefi la cuțite, dar nu am timp pentru concediu – fiindcă în bucătăriile mele motoarele sunt turate la maximum, așa cum vă povesteam.

E o viață complexă, frenetică, însă e ceea ce mi-am dorit și vreau să dau în continuare totul pentru a obține cele mai bune rezultate. Știu că, pentru a le avea, trebuie să menții ritmul, să muncești din greu, să nu te pierzi niciodată”, a precizat bucătarul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News