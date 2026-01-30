A murit Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuțite, sezonul 16. Avea 40 de ani

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite, a murit la doar 40 de ani în urma unui tragic accident rutier. Fanii emisiunii sunt în stare de șoc, iar familia sa este profund îndurerată.

Tal Berkovich a murit

Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”, sezonul 16, a părăsit această lume la doar 40 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și o amintire puternică în inimile celor care i-au urmărit parcursul. Decesul a survenit unui accident rutier, informează Antena 1.

În emisiunea „Chefi la cuțite”, Tal a cucerit publicul și jurații nu doar prin talentul său culinar, ci și prin energia sa radiantă și povestea de viață inspirațională. Originară din Israel, dar cu rădăcini românești, Tal a avut o viață plină de provocări și realizări. Deși a început ca balerină la doar 4 ani, o accidentare gravă la genunchi a făcut-o să renunțe la dansul profesionist și să-și croiască un alt drum.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, povestea Tal în cadrul emisiunii.

Mesajul Alinei Pușcău, după moartea lui Tal

De-a lungul carierei sale, a lăsat o amprentă puternică, lucrând ca model, actriță și, mai recent, Chef Holistic în Los Angeles. Decizia de a participa la „Chefi la cuțite” a fost influențată de prietena sa apropiată, Alina Pușcău, care a încurajat-o să-și urmeze pasiunea pentru gătit. Talentul său a fost imediat remarcat, iar momentul în care Chef Ștefan Popescu i-a oferit cuțitul de aur rămâne memorabil.

„Mi-ai salvat viața. Nu voi uita niciodată asta. Datorită ție sunt aici. Datorită ție știu ce înseamnă dragostea adevărată și prietenia. Te port în inima mea pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei tale. Odihnește-te în pace”, a scris Alina Pușcău în mediul online.

Ceea ce a impresionat cel mai mult a fost povestea din spatele preparatelor sale. Tal a mărturisit că pasiunea pentru gătit a apărut în urma unei lupte cu o boală autoimună care i-a schimbat viața.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten, în orice! Eu iubesc mâncarea, așa că, am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Așa am început în bucătărie. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit!”, spunea Tal.

