Doru Octavian Dumitru, primul mesaj după ce a făcut AVC. Cum se simte actorul și ce a transmis: „Mulțumesc, Dumnezeul meu!”

Doru Octavian Dumitru a transmis primul mesaj după ce a suferit un accident vasculare cerebral în urmă cu o lună. El a fost spitalizat de urgență și a trecut cu bine printr-o intervenție chirurgicală, iar acum a revenit cu un mesaj emoționant. Iată ce a transmis actorul.

Doru Octavian Dumitru a trecut cu bine peste AVC

Actorul a trecut prin clipe de cumpănă după ce a suferit un accident vascular cerebral la Onești, în camera de hotel, cu puțin timp înainte de a susține spectacolul „Globariciu”.

El a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Bacău, apoi a fost transferat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

El și-a anulat spectacolele și echipa lui a transmis un mesaj pentru fani.

Citește și: Doru Octavian Dumitru, probleme mari de sănătate. Artistului i s-a făcut rău înainte de a urca pe scenă. „Rugați-vă să depășească cu bine această încercare grea!”

„În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun.

Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui.

Citește și: Doru Octavian Dumitru, mesaj tulburător înainte de accidentul vascular. „Ai impresia că totul în tine e gol, fără scop!” Cuvintele răscolitoare ale artistului

Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, a transmis atunci familia lui Doru Octavian Dumitru.

Artistul a fost operat și a trecut cu bine peste acest moment dificil din viața lui.

Primul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru după ce intervenția post-AVC

Echipa medicală a anunțat că intervenția a fost una de succes și că actorul se recuperează bine.

”Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au precizat reprezentanţii spitalului.

Marți, 25 noiembrie, Doru Octavian Dumitru a postat un mesaj emoționant după cumpăna vieții sale de acum o lună.

Actorul a reluat un mesaj mai vechi, de acum un an, în care se arăta recunoscător pentru tot ce i se întâmplă în viață, inclusiv pentru oameni, familie, prieteni, fani și darurile vieții de zi cu zi.

”Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji.

Să fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată să vă fie scut și călăuză în toate câte le împliniți.

Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață.

(Postat original în data: Noiembrie 22, 2024… Căutând prin amintirile lunii noiembrie de prin anii trecuți, am dat peste acest text. Ce gândeam atunci reflectă ce gândesc acum. Un text cât se poate de actual care reflectă 100% din ceea ce simt în prezent.)”, a scris Doru Octavian Dumitru pe Facebook.

Urmărește-ne pe Google News