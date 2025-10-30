Îi mai ții minte pe Mona Nicolici și Radu Coșarcă? Ce mai fac foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1

Mona Nicolici și Radu Coșarcă au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la pupitrul știrilor. Cei doi prezentau Observatorul de la Antena 1 și în anii 2000 erau printre cele mai populare figuri de pe micile ecrane. Iată ce mai fac acum cei doi.

Ce face acum Mona Nicolici la 57 de ani

Mona Nicolici și Radu Coșarcă au fost atât de cunoscuți în anii 2000 încât au reușit să rivalizeze cu principalul buletin de știri al Pro TV. În noiembrie 2000, Observatorul depășea audiențele Știrilor Pro Tv în București, fiind un eveniment cu totul special și o performanță uriașă.

Mona Nicolici are acum 57 de ani și a trecut prin unele schimbări grele în viața ei. În urmă cu câțiva ani, ea a divorțat de Mihai Nicolici, tatăl copiilor ei. Ea a mărturisit că mariajul lor devenise o povară, iar soțul ei nu a putut să gestioneze viața alături de o persoană publică, lucru care a dus la presiune, discuții și în final, separare.

Citește și: Prezentatoarea tv Debora Estrella a murit la 43 de ani. Jurnalista a încetat din viață la câteva minute după ce a postat pe rețelele sociale

Ulterior, Mona Nicolici și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu. Bucătarul este și el celebru în România. Cei doi și-au ținut relația departe de ochii presei și s-au căsătorit în secret. Fostă prezentatoare a dorit ca evenimentul să fie discret și să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

În prezent, Mona Nicolici este activă în proiecte dedicate sustenabilității și comunicării, domenii în care s-a concentrat după ce a părăsit televiziunea. Ea realizează emisiunea Misiunea Verde la Europa FM.

Ea a venit să își susțină fiul, pe Vlad, la Vocea României, în 2022, spre surpriza publicului. Mona Nicolici a fost însoțită de fiica ei, Maria, în vârstă de 23 de ani.

Vlad are 30 de ani și a absolvit cursurile de actorie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, în 2016. Pe lângă teatru, el este și cântăreț în formația R.U.A și al trupei de blues – rock Blue 420.

Cu ce se ocupă Radu Coșarcă la 59 de ani

Radu Coșarcă a ales să se retragă din televiziune când cariera lui era în floare. După aproape 20 de ani de presă, fostul prezentator a decis o schimbare profesională totală.

Citește și: Șerban Huidu, acuzat de hărțuire de o prezentatoare radio. Cum se apără „Cârcotașul”

El a ieșit din televiziune în 2010 și s-a alăturat companiei Enel, ca director de relații externe și apoi ca director de comunicare.

Înainte de a intra în televiziune, Radu Coșarcă a fost printre primii membri ai CNA și apoi a predat la Universitatea din București. El a fost și vicepreședinte al grupului „Media On” și al firmei de consultanță în comunicare „Synergy”.

Acum, Radu Coșarcă ar activa în cadrul companiei S.C. Cupru Min S.A., singurul producător din România specializat în extracția de minereuri neferoase.

În ce relații erau cei doi prezentatori

Mona Nicolici și Radu Coșarcă nu s-au înțeles prea bine. Fosta prezentatoare a Observatorului a vorbit despre relația cu fostul ei coleg din anii 2000.

„Era arogant și el știe asta pentru că i-am spus-o. Cred că o perioadă nu mi-a plăcut felul în care se raporta la mine și faptul că, ca orice bărbat, ca să câștige competiția încerca să fie mai presus.

Nu am ieșit vreodată să ne întâlnim în afara studioului cu familia sau să bem o cafea amândoi, însă, în momentul în care intram în studio, eram profesioniști în adevăratul sens al cuvântului și ne ajutam foarte mult în aproape orice situație.

Citește și: Mihaela Tatu, înlocuită cu Mirela Vaida la „În direct cu România”. Primele declarații ale prezentatoarelor de la Antena 1: „Trageți singuri concluziile!”

Nu-mi plăcea atitudinea lui: superioară. Era ca și cum el era mai deștept decât mine, le știa pe toate și cumva ne împungeam în fiecare zi. Dar, la sfârșitul programului, ne îmbrățișăm și ne felicitam pentru fiecare jurnal bun pe care-l făceam”, a declarat Mona Nicolici cu ani în urmă.

Urmărește-ne pe Google News