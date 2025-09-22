Debora Estrella (43 ani), o cunoscută prezentatoare de televiziune din Monterrey, a murit pe 20 septembrie în urma unui accident aviatic, în municipiul García, în statul Nuevo León. Avionul în care se afla s-a prăbușit în interiorul portului intermediar al Parcului Industrial Ciudad Mitras, soldat cu doi morți, printre care și jurnalista.
Fotografia înfățișa avionul de mici dimensiuni în care se afla jurnalista în acea zi, stârnind speculații în rândul utilizatorilor care au făcut legătura între postare și imaginile publicate de serviciile de urgență după accident, înainte ca identitatea persoanelor decedate să fie făcută publică.
În cele din urmă, colegii ei de muncă și instituția media pentru care lucra au confirmat trista veste: Débora Estrella și-a pierdut viața.
Pentru cei care i-au urmărit îndeaproape postările, nu era un secret faptul că Débora avea un interes special pentru zbor. În diverse momente, a distribuit imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare la bordul elicopterelor și avioanelor de mici dimensiuni.
Una dintre cele mai recente experiențe ale sale a avut loc în februarie, când a postat despre primul ei zbor cu elicopterul în Monterrey, o activitate pe care o experimentase anterior în Campeche.
Cu câteva ore înainte de accident, Débora a postat o poveste pe Instagram în care arăta avionul mic în care călătorea, fără să știe că își va pierde viața, în curând, la bordul aeronavei. Imaginea a fost însoțită de un scurt mesaj: „Ghiciți ce…?”
