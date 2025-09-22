Debora Estrella (43 ani), o cunoscută prezentatoare de televiziune din Monterrey, a murit pe 20 septembrie în urma unui accident aviatic, în municipiul García, în statul Nuevo León. Avionul în care se afla s-a prăbușit în interiorul portului intermediar al Parcului Industrial Ciudad Mitras, soldat cu doi morți, printre care și jurnalista.

Debora Estrella a murit la 43 de ani

Cu câteva ore înainte de moartea sa, prezentatoarea TV Débora Estrella a distribuit pe Instagram o imagine legată de trecerea sa în neființă.

Fotografia înfățișa avionul de mici dimensiuni în care se afla jurnalista în acea zi, stârnind speculații în rândul utilizatorilor care au făcut legătura între postare și imaginile publicate de serviciile de urgență după accident, înainte ca identitatea persoanelor decedate să fie făcută publică.

În cele din urmă, colegii ei de muncă și instituția media pentru care lucra au confirmat trista veste: Débora Estrella și-a pierdut viața.

Prezentatoarea era o prezență constantă la televiziunea din Monterrey, unde își câștigase respectul publicului pentru profesionalismul și carisma sa în fața camerelor de filmat.

Prezentatoarea tv adora să zboare

Pentru cei care i-au urmărit îndeaproape postările, nu era un secret faptul că Débora avea un interes special pentru zbor. În diverse momente, a distribuit imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare la bordul elicopterelor și avioanelor de mici dimensiuni.

Una dintre cele mai recente experiențe ale sale a avut loc în februarie, când a postat despre primul ei zbor cu elicopterul în Monterrey, o activitate pe care o experimentase anterior în Campeche.

Cu câteva ore înainte de accident, Débora a postat o poveste pe Instagram în care arăta avionul mic în care călătorea, fără să știe că își va pierde viața, în curând, la bordul aeronavei. Imaginea a fost însoțită de un scurt mesaj: „Ghiciți ce…?”

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Debora Estrella

Sursă foto: Instagram

