Aryna Sabalenka (27 ani) a stârnit reacții aprinse în mediul online, după ce a publicat câteva fotografii provocatoare în care apare alături de sora ei mai mică, Tonechka. Internauții au criticat imaginile pe care le consideră a fi „indecente”.

Aryna Sabalenka, imagini provocatoare alături de sora sa

Aryna Sabalenka nu va participa la China Open din cauza unei accidentări, dar numărul 1 WTA reușește să își țină fanii cu sufletul la gură cu postările sale incendiare. Tenismena s-a fotografiat alături de sora sa, Tonechka, în ipostaze incendiare, aproape la limita decenței, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Sportiva a șocat cu cele mai noi fotografii distribuite în mediul online, în care apare aproape sărutându-se cu sora ei. Imaginile i-au șocat pe fani, stârnind reale controverse pe rețelele sociale.

În prezent, jucătoarea de tenis se află într-o scurtă pauză, pe care a fost nevoită să o ia după ce a suferit o accidentare. Astfel, Aryna Sabalenka profită de timpul liber pentru a sta mai mult cu familia sa.

Sportiva s-a retras de la China Open

Aryna Sabalenka s-a impus la US Open, însă a fost nevoită să se retragă de la China Open, care se va desfășura în perioada 24 septembrie – 5 octombrie.

„Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open 2025 din cauza unei accidentări minore. Îi dorim o recuperare grabnică și abia așteptăm să o întâmpinăm din nou la Beijing”, au transmis organizatorii competiției de la Beijing.

Sportiva bielorusă a confirmat apoi lipsa de la acest turneu.

„Îmi pare rău să anunț că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open. Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului…”, a anunțat Aryna Sabalenka mai apoi.

