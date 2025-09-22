Ema Uta și-a oficializat relația cu Andrei Barbu. Cum s-a afișat alături de iubitul ei

Ema Uta și-a oficializat relația cu Andrei Barbu. După mai multe luni în care au evitat să vorbească despre legătura lor, cei doi parteneri de viață au ales să împărtășească primul moment special alături de fani, surprins într-o vacanță spectaculoasă care a marcat ziua de naștere a lui. Iată cum s-a afișat make-up artista alături de iubitul ei!

Ema Uta și Andrei Barbu au decis să își oficializeze relația după mai multe luni de discreție. Prima fotografie de cuplu a fost postată pe rețelele de socializare, fiind surprinsă într-o vacanță de lux în Arabia Saudită. Imaginea a atras imediat atenția fanilor și marchează un nou început pentru make-up artistă.

Ema Uta și-a oficializat relația cu Andrei Barbu

Ema Uta și Andrei Barbu nu mai ascund faptul că formează un cuplu. Make-up artista și partenerul ei de viață au ales să împărtășească public relația după mai multe luni în care au fost văzuți împreună în diverse ipostaze.

Blondina a postat recent, pe rețelele de socializare, prima fotografie alături de Andrei Barbu, chiar de ziua lui de naștere. Însoțită de un mesaj scurt și cald, imaginea a strâns rapid reacții din partea fanilor ei din mediul online.

„La mulți ani, iubitule!”, a scris ea la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Cei doi se află într-o vacanță de lux în Arabia Saudită

Pentru a marca ziua lui de naștere, Ema Uta și Andrei Barbu au ales o vacanță de lux în Arabia Saudită. Printre locurile vizitate s-au numărat insula exclusivistă Sheybarah și Desert Rock Resort, cunoscut pentru vilele sculptate în piatră și nisip și pentru priveliștile spectaculoase.

Cazarea într-o vilă de lux poate ajunge la tarife impresionante, însă cuplul nu s-a zgârcit când a venit vorba de experiențe memorabile. O noapte într-o cameră obișnuită ajunge la aproximativ 2.500 de euro, în timp ce o vilă luxoasă poate depăși suma de 22.000 de euro pe sejur, conform cancan.ro.

La Sheybarah, cei doi parteneri de viață s-au bucurat de vile frumoase deasupra apei, cu design unic și priveliști care reflectă cerul. Vacanța a fost cu adevărat o escapadă de vis, iar fotografia publicată confirmă că relația lor merge foarte bine.

Ema Uta a avut o relație de trei ani cu Alex Bodi

Ema Uta a avut o relație de trei ani cu Alex Bodi. Make-up artista a fost cerută în căsătorie în luna aprilie 2024 pe o insulă, iar momentul a fost cu adevărat emoționant. Relația s-a terminat în iunie 2024, după mai multe certuri și împăcări, iar omul de afaceri a făcut acuzații publice la adresa ei.

După despărțire, Ema Uta a fost văzută cu alți bărbați, inclusiv cu Andrei Barbu, un milionar care deține clinici estetice. Pe de altă parte, și Alex Bodi a fost văzut alături de mai multe femei celebre.

În prezent, make-up artista este cu Andrei Barbu, iar Alex Bodi are o legătură cu Gabriela, care fost prietenă cu fosta lui iubită în trecut.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

