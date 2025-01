Ema Uta neagă că ar forma un cuplu cu Gabi Bădălău. „Sunt niște invenții!” Make-up artista a răbufnit în urma zvonurilor apărute. „Facem și copii și nepoți între timp!”

Ema Uta a avut o primă reacție după ce s-a zvonit că ea și Gabi Bădălău ar forma cel mai nou cuplu din showbiz. Tânăra a explicat cum stau lucrurile în realitate într-o intervenție la Antena Stars.

Ema Uta, reacție după ce s-a spus că ar forma un cuplu cu Gabi Bădălău

Ema Uta dezminte zvonurile conform cărora ea și fostul soț al Claudiei Pătrășcanu ar avea o relație. Experta în make-up spune că nimic din ce s-a spus despre ea și Bădălău nu este adevărat, după ce au apărut informații cum că ea și afaceristul s-ar fi întâlnit în timpul unei vizite în Dubai, iar ulterior ar fi fost împreună trei zile în Turcia.

„Nu știu ce rost are să dezmint dacă oamenii inventează încontinuu lucruri despre mine. Eu o lună am fost în Abu Dhabi, pentru că am câteva lucruri de făcut cu jobul meu și urmează să plec lunar acolo. Nu am treabă cu Dubaiul, cu Istanbulul, cu nimic. Efectiv, sunt niște invenții. O să trimit notificare de la avocat. Facem și copii și nepoți între timp și tot se continuă să se combine între noi”, a declarat Ema Uta, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Ce spune Gabi Bădălău despre zvonul relației cu Ema Uta

Despre această poveste, Gabi Bădălău a declarat că este un bărbat singur, a cunoscut-o pe Ema și „are dreptul” să o curteze.

”Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei” – a spus Gabi Bădălău, potrivit cancan.ro.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, incident în apartmanetul afaceristului

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu ar fi pus punct relației la sfârșitul anului trecut. Cei doi au fost împreună patru ani, dar în tot acest timp au mai trecut prin despărțiri și împăcări. În luna noiembrie a anului trecut, cei doi au fost protagoniștii unei situații tensionate în urma căreia a intervenit Poliția. Totul s-a petrecut în apartamentul afaceristului când șoferul acestuia a alertat oamenii legii spunând că Bianca l-ar fi amenințat pe Bădălău cu un ciob de sticlă. În realitate, situația nu a fost atât de gravă.

„A fost o discuție, nu a fost niciun conflict. A fost doar o discuție mai aprinsă. Prietenul meu, cu care eram în momentul ăla, într-un exces de zel, a sunat la 112. Atât timp cât a fost făcut apel, oamenii au venit. Nu a fost nicio agresiune, nu a fost nicio plângere. Nu există niciun lucru de această natură. A fost vorba despre o sesizare și atât. Nu s-a întâmplat nimic”, a clarificat Gabi Bădălău, pentru Spynews.ro.

