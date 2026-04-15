Legendarul fotbalist brazilian Romario, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără după ce a înșelat-o cu prietena ei

Relația dintre Romário de Souza Faria, legenda fotbalului brazilian, și tânăra studentă la stomatologie Tiffany Barcelos (25 de ani) s-a încheiat brusc, după ce fostul atacant ar fi fost surprins în compania prietenei acesteia, Barbara Cavalcanti. Presupusa infidelitate a declanșat un val de reacții în presa braziliană, fiind descrisă drept o „lovitură dublă”, având în vedere că Barbara făcea parte din cercul apropiat al lui Tiffany.

O escapadă care a ridicat semne de întrebare

Scandalul a izbucnit după ce Romário, în vârstă de 60 de ani, a fost văzut în Fernando de Noronha, una dintre cele mai populare destinații turistice din Brazilia, alături de Barbara, notează The Sun. Imagini publicate pe rețelele sociale îi arătau împreună într-un grup de prieteni, iar martori susțin că i-au surprins „ținându-se de mână”, alimentând speculațiile despre o posibilă relație.

Surse apropiate cuplului spun că Tiffany se afla încă într-o relație cu Romário cu doar câteva zile înainte, participând împreună la un meci amical în Rio de Janeiro. Situația ar fi luat o turnură neașteptată când tânăra a aflat că nu va merge în excursia din Noronha — descoperind ulterior că prietena ei Barbara urma să fie prezentă.

Reacția lui Tiffany

Tiffany nu a stat pe gânduri. Ea l-a părăsit imediat pe Romário, a dat unfollow atât fostului fotbalist, cât și Barbarei, și a șters toate comentariile lui de pe rețelele sociale. Gesturile au fost interpretate de fani drept confirmarea despărțirii.

Relația lor durase aproximativ trei luni, timp în care Romário nu se ferise să o laude public pe Tiffany, numind-o „frumoasă” și „minunată” în comentarii vizibile pe Instagram.

Un istoric amoros agitat

Relația cu Tiffany a fost a treia în doar patru luni pentru fostul atacant al Barcelonei. Înainte, Romário fusese implicat într-o relație cu studenta Alicya Gomes, în vârstă de 23 de ani, de care s-a despărțit la finalul anului trecut, dar cu care a rămas în contact. „I-a trimis chiar și flori de ziua ei”, au relatat surse apropiate.

În februarie, Romário și Tiffany au fost văzuți pentru prima dată împreună în timpul Carnavalului, ținându-se de mână. La doar o săptămână distanță, fostul fotbalist a fost surprins într-un restaurant din Rio cu o altă femeie, deși fără gesturi afectuoase. Înainte de toate acestea, el își reluase pentru scurt timp relația cu fosta parteneră Bruna Machado.

Deocamdată, nici Romário, nici Tiffany, nici Barbara nu au făcut declarații publice despre situație. Totul s-a desfășurat în mediul online, unde gesturile lui Tiffany au fost suficiente pentru ca fanii să tragă concluziile.

Romário, între glorie sportivă și viață personală tumultuoasă

Considerat unul dintre cei mai mari atacanți ai lumii în anii ’80 și ’90, Romário a atins apogeul carierei în 1994, când a câștigat Cupa Mondială cu Brazilia și a fost desemnat Jucătorul Anului în lume. După retragere, a intrat în politică și este în prezent senator, implicat în proiecte sociale și sportive.

Viața personală, însă, continuă să atragă atenția publicului, iar ultimul scandal nu face excepție.

