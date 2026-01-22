Un fotbalist de renume divorțează după ce și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei. „Îmi pare profund rău!” Și amanta, căsătorită cu copii, a fost părăsită după aventură

Un star al fotbalului australian a fost acuzat că a avut o aventură cu cea mai bună prietenă a soției sale, într-o „trădare de neimaginat”.

Lachie Neale, căpitanul echipei Brisbane Lions, unul dintre cei mai apreciați jucători ai ligii australiene de fotbal, trece printr-o perioadă extrem de dificilă pe plan personal. Presa internațională relatează că mariajul său s-a rupt în urma unei relații cu o prietenă apropiată a soției sale, iar consecințele sunt resimțite atât în familie, cât și în imaginea publică a sportivului.

Cum a izbucnit scandalul

Potrivit publicațiilor australiene, ruptura dintre Lachie Neale și soția sa, Jules, a fost declanșată după ce sportivul a fost surprins în compania lui Tess Crossley, o prietenă apropiată a familiei. Atât Neale, cât și Tess erau căsătoriți și aveau copii în momentul în care a început apropierea dintre ei, ceea ce a amplificat impactul emoțional al situației.

Confirmarea despărțirii și scuzele publice ale sportivului

În fața valului de reacții din partea publicului, Lachie Neale a ales să facă o declarație publică, confirmând separarea de soția sa și exprimându-și regretul pentru suferința provocată celor dragi. Mesajul său a fost scurt, dar încărcat de responsabilitate:

„Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău” – a declarat el, potrivit SkyNews.

Sportivul și Jules Neale au împreună doi copii, o fetiță și un băiat, iar despărțirea are un impact major asupra întregii familii.

Reacția dură a lui Jules Neale

Soția jucătorului a transmis un mesaj ferm, lăsând clar că nu există cale de întoarcere. Declarația ei, citată de cancan.ro, reflectă dezamăgirea profundă și hotărârea de a merge mai departe:

„Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei.”

Jules a intentat divorț și a anunțat că nu este interesată să continue relația.

Consecințe financiare și familiale

Potrivit Daily Mail, Lachie Neale ar putea pierde aproximativ 1,5 milioane de dolari în urma divorțului, având o avere estimată la 5–7 milioane de dolari australieni. În același timp, presa australiană notează că și Tess Crossley ar fi fost părăsită de soțul ei, un pastor mormon, după apariția informațiilor în spațiul public.

„Pe termen scurt, există în mod clar daune considerabile de imagine, Lachie Neale și‑a construit un brand personal și a făcut parte dintr‑o echipă de succes, Brisbane Lions, în care a avut un rol esențial. Brandul lui este: băiat bun, fotbalist excepțional, loial, muncitor și foarte talentat” – a declarat expertul în relații publice și comunicare Robert Gill de la Universitatea Swinburne.

