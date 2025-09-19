Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier: „Nu va fi criză politică dacă pleacă. Guvernul rămâne…”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier. Ea a spus că tensiunile din coaliție pot fi rezolvate prin compromis și flexibilitate, fără a provoca o criză politică. Iată ce declarații a făcut politiciana cu privire la acest subiect!

Lia Olguța Vasilescu susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier al României, în ciuda tensiunilor din coaliție. Politiciana a subliniat faptul că, deși există neînțelegeri, se poate ajunge la compromisuri fără a provoca o criză politică.

Primarul Craiovei a adăugat că politica este despre compromis și că scopul este ca lucrurile să iasă bine, nu să se creeze crize.

„Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliție în care trebuie să înțeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliție este PSD.

Domnul Bolojan ne-a anunțat că dacă nu se face așa cum vrea dumnealui, își dă demisia. N-o să facă, așa cum a spus cel puțin până acum, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul altă modalități. Noi, politicienii, trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu, politica este arta compromisului. Și până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta.

Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate, pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine. Dacă totuși domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică”, a spus primarul Craiovei pentru digi24.ro.

Lia Olguţa Vasilescu: „Guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă”

Mai mult decât atât, Lia Olguţa Vasilescu a spus că nu vrea să-l schimbe pe Ilie Bolojan din funcția de premier al României, însă el poate fi schimbat în doar câteva zile.

„Guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile. Noi nu am vrut în niciun caz să schimbăm primul ministru – sau nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuși să se țină cont într-o coaliție și de părerea noastră, și de competența noastră, dacă vreți. Iar ceea ce am spus acum, să știți că sunt păreri inclusiv ale unor primari PNL de mari municipii, persoane foarte importante în partid, care înțeleg perfect ceea ce cerem noi, care înțeleg perfect că-i apărăm și pe ei, dar care probabil nu au curajul să spună acest lucru, în propriul partid”, a mai adăugat ea.

