Ruxandra Luca s-a întors în echipa emisiunii „Super Neatza”, după scandalul în care a fost implicată: „Merg înainte, indiferent”

Ruxandra Luca s-a întors în emisiunea „Super Neatza” de la Antena 1, după ce o vreme a stat departe de ochii publicului, în urma scandalului în care a fost implicată. Vedeta a fost prinsă în ipostaze controversare alături de un bărbat însurat, pe bancheta din spate a mașinii acestuia, într-o benzinărie, ziua în amiaza mare. Prezentatoarea a revenit acum la rubrica pe care o prezenta și a vorbit despre perioada grea prin care trece.

Ruxandra Luca, din nou pe micile ecrane

Ruxandra Luca a revenit la rubrica de parenting din cadrul emisiunii Super Neatza de pe Antena 1. Vedeta a lipsit o vreme pe fondul scandalului provocat de imaginile care au apărut și au devenit virale cu ea și un bărbat însurat. Ea a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre impactul asupra vieții sale.

Prezentatoarea a mărturisit că tot ce s-a întâmplat a afectat-o din punct de vedere emoțional. Ea nu a vorbit despre imaginile prezentate în presă, ci despre faptul că perioada prin care a trecut nu a fost una deloc ușoară.

„N-am cea mai bună stare azi, din păcate, dar mers înainte, indiferent. Mă așteaptă o nouă zi de filmări pe care am să le fac cu drag. Și recunoștință”, a scris vedeta pe InstaStory.

Susținută de colegii de emisiune

În timpul emisiunii, Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au ocupat ca revenirea Ruxandrei să fie una cât mai lină. Amândoi i-au transmis mesaje de susținere și i-au spus că echipa Super Neatza este alături de ea în această perioadă sensibilă.

Vedeta a ales să nu vorbească despre imaginile apărute în spațiul public, însă la scurt timp după apariția acestora, ea și-a făcut contul de Instagram privat. Acum, odată cu revenirea pe micile ecrane, Ruxandra Luca a decis să își lase profilul public.

Ce le-a spus telespectatorilor

Ea a reapărut în ediția de pe 17 mai, duminică. Ea a vorbit pe post despre momentele dificile prin care a trecut, fără să facă prea multă referire la subiectul din presă.

„Fac bine, pentru că nu am altă cale. Trebuie să fac bine. E bine să fiu aici cu voi. Mă simt acasă (…) Altfel, nu a fost ușor pentru mine. Au fost câteva luni grele. Cele mai grele luni din viața mea. Întotdeauna mi se părea că a trecut un an, doi. Și când mă uitam pe calendar observam că au trecut abia două luni, trei luni. Simt că am și crescut cât într-o viață.

Ca să merg înainte, am nevoie să îmi spun că nimic nu e întâmplător și că era nevoie să trec prin această experiență ca să învăț niște lecții care să mă ajute în continuare pe mine și pe copiii mei. Nu sunt prima la televizor de atunci, dar e prima oară când am emoțiile acestea”, a povestit Ruxandra Luca.

Ea a spus că speră că s-a maturizat în aceste câteva luni cât a fost plecată și a declarat că este un om asumat.

„Am nevoie să râd”, a mai spus Ruxandra Luca.

