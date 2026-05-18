  MENIU  
Home > Vedete > Ruxandra Luca s-a întors în echipa emisiunii „Super Neatza”, după scandalul în care a fost implicată: „Merg înainte, indiferent”

Ruxandra Luca s-a întors în echipa emisiunii „Super Neatza”, după scandalul în care a fost implicată: „Merg înainte, indiferent”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ruxandra Luca s-a întors în emisiunea „Super Neatza” de la Antena 1, după ce o vreme a stat departe de ochii publicului, în urma scandalului în care a fost implicată. Vedeta a fost prinsă în ipostaze controversare alături de un bărbat însurat, pe bancheta din spate a mașinii acestuia, într-o benzinărie, ziua în amiaza mare. Prezentatoarea a revenit acum la rubrica pe care o prezenta și a vorbit despre perioada grea prin care trece.

Ruxandra Luca, din nou pe micile ecrane

Ruxandra Luca a revenit la rubrica de parenting din cadrul emisiunii Super Neatza de pe Antena 1. Vedeta a lipsit o vreme pe fondul scandalului provocat de imaginile care au apărut și au devenit virale cu ea și un bărbat însurat. Ea a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre impactul asupra vieții sale.

Ruxandra Luca 7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Prezentatoarea a mărturisit că tot ce s-a întâmplat a afectat-o din punct de vedere emoțional. Ea nu a vorbit despre imaginile prezentate în presă, ci despre faptul că perioada prin care a trecut nu a fost una deloc ușoară.

„N-am cea mai bună stare azi, din păcate, dar mers înainte, indiferent. Mă așteaptă o nouă zi de filmări pe care am să le fac cu drag. Și recunoștință”, a scris vedeta pe InstaStory.

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

Susținută de colegii de emisiune

În timpul emisiunii, Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au ocupat ca revenirea Ruxandrei să fie una cât mai lină. Amândoi i-au transmis mesaje de susținere și i-au spus că echipa Super Neatza este alături de ea în această perioadă sensibilă.

Citește și: Ruxandra Luca s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce declarații a făcut cu privire la episodul din benzinărie

S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Recomandarea zilei

Vedeta a ales să nu vorbească despre imaginile apărute în spațiul public, însă la scurt timp după apariția acestora, ea și-a făcut contul de Instagram privat. Acum, odată cu revenirea pe micile ecrane, Ruxandra Luca a decis să își lase profilul public. 

Ce le-a spus telespectatorilor

Ea a reapărut în ediția de pe 17 mai, duminică. Ea a vorbit pe post despre momentele dificile prin care a trecut, fără să facă prea multă referire la subiectul din presă.

Citește și: Cine este Ruxandra Luca. A fost surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit

„Fac bine, pentru că nu am altă cale. Trebuie să fac bine. E bine să fiu aici cu voi. Mă simt acasă (…) Altfel, nu a fost ușor pentru mine. Au fost câteva luni grele. Cele mai grele luni din viața mea. Întotdeauna mi se părea că a trecut un an, doi. Și când mă uitam pe calendar observam că au trecut abia două luni, trei luni. Simt că am și crescut cât într-o viață.

Ca să merg înainte, am nevoie să îmi spun că nimic nu e întâmplător și că era nevoie să trec prin această experiență ca să învăț niște lecții care să mă ajute în continuare pe mine și pe copiii mei. Nu sunt prima la televizor de atunci, dar e prima oară când am emoțiile acestea”, a povestit Ruxandra Luca.

Ea a spus că speră că s-a maturizat în aceste câteva luni cât a fost plecată și a declarat că este un om asumat. 

Citește și: Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”

„Am nevoie să râd”, a mai spus Ruxandra Luca.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Spitalul din Ștei unde a fost confirmat un român infectat cu hantavirus a fost amendat. Ce se întâmplă cu pacienții
Spitalul din Ștei unde a fost confirmat un român infectat cu hantavirus a fost amendat. Ce se întâmplă cu pacienții
Fanatik
Postarea lui Mirel Rădoi i-a şocat pe Adi Ilie, Şumudică şi Mitran: “E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi pui poză de la nunta ei cu soţul şi cu tine”
Postarea lui Mirel Rădoi i-a şocat pe Adi Ilie, Şumudică şi Mitran: “E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi pui poză de la nunta ei cu soţul şi cu tine”
GSP.ro
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
TV Mania
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Redactia.ro
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Citește și...
Cât de bogat este tatăl lui Sorin Grindeanu. Ce venituri lunare a încasat și ce moștenire impresionantă a primit soția sa
Urmează o nouă minivacanță pentru elevi în luna iunie. Elevii vor merge la școală doar trei zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Patru meșteri din Maramureș refac, ca acum un secol, o casă din inima Bucureștiului: „Asta-i istoria! Facem totul manual, ca pe vremuri”
Cum arată casa lui Radu Drăgușin din Londra. Starul român locuiește aici cu soția lui și cu câinele lor. Locuința e luxoasă, modernă și extrem de frumoasă. Imagini inedite / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Proiecte speciale
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
Cum a reacționat Jador când a fost huiduit la un concert. Cântărețul s-a enervat la culme
Cum a reacționat Jador când a fost huiduit la un concert. Cântărețul s-a enervat la culme
Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”
Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”
Observator News
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
Libertatea pentru Femei
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele 9 scutiri fiscale pentru persoanele cu handicap grav și accentuat în 2026: cum recuperezi între 2.000 și 5.400 de lei
Cele 9 scutiri fiscale pentru persoanele cu handicap grav și accentuat în 2026: cum recuperezi între 2.000 și 5.400 de lei
Adio, 8 ani de ghinion! Două zodii scapă de coșmar și dau lovitura înainte de finalul lunii mai 2026
Adio, 8 ani de ghinion! Două zodii scapă de coșmar și dau lovitura înainte de finalul lunii mai 2026
Considerată sacră încă din vremea lui Iisus, această plantă ar putea combate răspândirea cancerului
Considerată sacră încă din vremea lui Iisus, această plantă ar putea combate răspândirea cancerului
Traian Băsescu, despre viitorul premier și riscul economic: „E o copilărie să pui un tehnocrat”
Traian Băsescu, despre viitorul premier și riscul economic: „E o copilărie să pui un tehnocrat”
TV Mania
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Libertatea
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton