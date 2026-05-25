Iancu Guda, prezentatorul rubricii „IQ Financiar”, și-a anunțat plecarea de la Antena 1: „Închei astfel etapa de producție TV!”

Iancu Guda a anunțat oficial încheierea colaborării cu postul de televiziune Antena 1, unde realiza rubrica zilnică „IQ Financiar” în cadrul jurnalului de știri Observator. Decizia marchează o mutare neașteptată în peisajul media autohton și pune capăt unui maraton impresionant de aproape șapte ani în televiziune, început la Digi 24 și continuat în trustul Intact.

Finalul unui maraton de 2.000 de emisiuni și prioritățile din mediul digital

Ruptura de formatul clasic de televiziune vine într-un moment în care cunoscutul analist economic își diversifică puternic activitatea, fiind tot mai prezent atât în mediul de afaceri, cât și în zona consultanței guvernamentale. Potrivit datelor oferite de acesta, despărțirea de postul TV s-a făcut în termeni amiabili, fiind dictată de nevoia de reorientare a resurselor de timp și energie către proiecte cu un impact mult mai extins.

Realizarea unei pastile zilnice de televiziune a reprezentat un efort considerabil, care a lăsat amprente asupra programului general al economistului. Acesta consideră că și-a îndeplinit misiunea pe segmentul TV, reușind să construiască cel mai lung proiect de educație financiară din istoria audiovizualului românesc, cu mii de minute de emisie acumulate de-a lungul anilor.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR. Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a transmis Iancu Guda prin intermediul rețelelor de socializare.

Planurile de viitor ale economistului nu prevăd o retragere din spațiul public, ci o migrare masivă către platformele online, acolo unde deține deja o comunitate importantă de urmăritori. Eliberat de clauzele de exclusivitate specifice contractelor de televiziune, analistul promite o prezență mult mai dinamică și mai tăioasă în spațiul virtual și în jurnalele de știri, sub formă de intervenții punctuale.

„Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, interventions LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani.

NU mai am exclusivitate în spațiul TV, iar de acum înainte am bucuria să pot contribui cu analizele mele în regim LIVE sau analize scurte pentru știri”, a adăugat fostul realizator.

Consilierea premierului și argumentul independenței absolute în fața cifrelor

Dincolo de cariera din mass-media și de pozițiile de conducere ocupate în companii private precum Coface sau BRD Asset Management, analistul economic a intrat recent și în orbita administrației publice centrale. În primăvara anului trecut, la invitația lui Ilie Bolojan, el a luat parte la discuții strategice legate de reducerea deficitului bugetar al țării, pas care a propulsat ulterior numirea sa în funcția de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului.

În acest context de tranziție profesională și ascensiune publică, Guda a ținut să sublinieze că libertatea sa de exprimare rămâne totală, fiind susținută exclusiv de stabilitatea sa financiară, o filozofie pe care a promovat-o constant în emisiunile sale. Pentru el, capacitatea de a spune lucrurilor pe nume în economie reprezintă o urgență națională, mai ales în perioadele de instabilitate.

„Am economisit și investit astfel încât să nu depind de nimeni, așa cum nu am depins niciodată. Independența financiară și gândirea critică, alături de sănătate, cred că sunt cele mai importante ‘asset-uri’ azi, în vremurile pe care le traversăm. Iar adevărul economic trebuie spus tare, puternic, hotărât!

România și românii au nevoie de asta! Să aprindem lumina. Manipulările trebuie demascate, iar adevărul obiectiv al cifrelor trebuie să ajungă la cât mai mulți români”, a conchis Iancu Guda.

Foto – Facebook

